口罩令取消｜網民熱議除罩後10大唔習慣事情　最有共鳴係呢樣！

口罩令在周三（3月1日）起終於取消，市民近日也陸續除罩，卸下2年多的「重擔」。不過有網民討論指，因為已習慣長時間佩戴口罩，一時間未能適應，以下整合引起網民共鳴的10大不習慣事情。



口罩令取消首日（3月1日），街上上街上學人流中不少人已沒戴口罩，亦有很多人選擇於乘搭交通工具時繼續戴口罩。（張浩維攝）

口罩令取消，包括室內、室外、乘搭公共交通工具等，市民均毋須再佩戴口罩。不少網民在討論除口罩後一人一項不習慣的事情，每項也獲網民認同。

除罩後10大不習慣事情：

1. 經常出門前以為漏了東西未帶



習慣臨出門口前戴好口罩，但現在臉上「無牽無掛」就產生帶漏東西的不安感。

2. 不習慣有風直吹臉、嘴唇易變乾



口罩不只防菌防噴沫，有時大風也可利用口罩擋一擋，避免臉部吹凍；口罩內產生的熱氣可保持嘴唇濕潤，但除罩後就易被風吹走皮膚水分，令嘴唇也變乾。

3. 「打喊路」要遮口



戴口罩就算口部動作大也無人知曉，現在無口罩遮擋，就要避開在人面前「打喊路」。

4. 搭車感覺與人距離加近，幾乎臉貼臉



有網民表示本來戴口罩時，即使車廂太逼人至臉貼臉也有口罩隔開避免尷尬，但現時逼車就幾乎連陌生人的五官也可仔細地看，幾乎連毛孔也看得一清二楚。

▼2月27日 口罩令下的市況▼

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5. 搭車睡覺時沒有東西盛着流出來的口水



有時車程太長忍不住熟睡，隨時會流口水，口罩就成為盛載口水的好工具。如果沒口罩，有機會滴在衣物上，非常尷尬。

6. 要控制表情，例如不能爆粗、忍笑



遇到討厭的老闆同事，戴口罩即使「黑面」、「爆粗」也無人知曉，但現在則要避免露出「真面目」。

7. 男士要先剃鬚、女士要先化妝才可出門



沒有了口罩，男女生都要整潔儀容，包括剃鬚、化妝等，讓自己樣子變精神才會出門口。

8. 街頭多了人吸煙做「火車頭」



有網民表示，戴口罩時期少了人在街頭吸煙，但現在不需拉低口罩，「火車頭」現象又故態復萌，被迫要吸二手煙。不少網民也表示討厭。

口罩令取消首日上班情況▼▼▼

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9. 在街上被迫聞到奇怪味道



除了二手煙，有網民稱口罩可以稍為擋一擋汗臭味、魚腥味等，但沒有了口罩，所有氣味也直衝而來，隨時感到不適。

10. 不能再邊行路邊唱歌



此項獲最多網民認同，他們指戴着口罩即使小聲唱歌也不怕別人聽到，現在邊走路邊唱歌反而會被人笑，「冇咗好多樂趣」。

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