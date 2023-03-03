口罩令取消｜口罩跌至新低價　深水埗$0.5個　藥房商會未憂收入跌

口罩令周三（1日）全面取消，港人毋須再為購口罩大費周章，在深水埗區，藥房已沒有在當眼位置擺放口罩出售，僅得一間「一蚊店」以25元出售一盒50個口罩，即每個劈價至0.5元。港九藥房總商會表示，藥房提供過千種貨物，口罩令取消對收入影響甚微，並強調中港恢復通關後，街坊藥房會繼續出售日常用品及藥物為主，「不變應萬變」。



▼2月28日口罩令最後一日 旺角有口罩店減價促銷▼



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深水埗藥房當眼處不再放口罩 雜貨店一盒50個口罩售$25

陪伴港人長達959日的口罩令取消，《香港01》上月底曾到旺角西洋菜街一帶巡視，發現不少口罩店均推出優惠，例如一盒15個的立體口罩，由108元減至58元；甚至有店舖推出買一送一、買五送三等多買多送的優惠。

事隔三日，記者再到深水埗北河街一帶觀察，發現藥房已不再將口罩等防疫物品，放在店舖的當眼位置；雜貨店亦不見口罩的蹤影，僅某間「一蚊店」仍口罩有出售，並標榜香港製造、細菌過濾達95%，一盒50個僅售25元，即每個口罩劈價至0.5元。不過貨架上只剩下約六盒口罩。

商會稱街坊藥房將以售日常用品為主︰不變應萬變

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，品罩令再不是必須品，藥房不會再放在當眼位置，顧客要求才會從櫃中取出。問到藥房是否已成功清貨，他解釋若存貨較多，才考慮減價清貨，加上部份藥房將口罩存放至貨倉，故視乎個別店舖而定。

張承認口罩令取消後，藥房的收入或有微些影響，但他強調藥房出售的貨物達數千種，防疫物品只是其中一種，故收入並不會明顯下降。他亦指，雖然中港已恢復通關，但街坊藥房的經營方針不會改變，以出售日常用品及藥物為主，「不變應萬變」。

旅行社曾轉型網店賣防疫物品 所有口罩存貨已送顧客

其實旅行社在過去三年面對寒冬，亦架設網店出售直運水果、外國製造的口罩等求生。縱橫遊行政總裁袁振寧透露，其口罩存貨已在去年底，全部送贈予顧客及同事，今年已再無口罩需求，沒有顧客購買，因此該口罩頁面即將下架。

隨著本港旅遊業復蘇，他表示將會逐步縮小網店的業務，以出售直運水果為主，但不會再像過去大量入貨。回顧三年的疫情，他說︰「當年誤打誤撞做咗幾百盒口罩，最後仲要加貨，當時係冇諗過。」