播錯國歌｜孫東：與Google多次交涉　遺憾仍未移除錯誤資訊

接連有港隊參與的國際體育賽事播國歌時出錯，創新科技及工業局局長孫東表示，政府資訊科技總監辦公室，在過去一段時間已做大量工作，現時能反映正確資訊的網站，在搜尋引擎上的排名已大幅改進。他又指，對與Google一直未移除錯誤資訊感遺憾。



孫東今早（19日）在一個電台節目中表示，Google作為國際知名網絡搜尋供應商，應履行應有企業責任，確保向用戶提供正確的網絡資訊，期望雙方能雙向而行，盡快妥善解決問題。他稱與Google保持密切溝通，並進行多次交涉，希望對方移除錯誤訊息，但遺憾對方一直未有採取相應措施。

他又指，目前Google仍還不少明顯錯誤的訊息，例如將反修例歌曲明確定義為香港國歌，明顯與事實不符，強調錯誤資訊違背Google政策，有可能繼續被人利用。

孫東：加快建設國際創科中心 成強國重要支撐

孫東在節目中又表示，他日前在北京與國家科技部，簽署《加快建設香港國際創新科技中心的安排》，是兩會後兩地政府簽署的首份重要文件。他指，香港的科技力量，是國家科技力量的重要組成部份，在國際地緣政治下，香港必須加快建設國際創新科技中心，成為強國的重要支撐。

孫東說，香港在科研方面，獲海內外認可，應承擔更多科研任務，利用一國兩制優勢，協助國家建立現代化產業，並透過香港走向世界。他強調，經濟有高增值的發展，才能確保香港的繁榮。

國家推動重大科技基礎設施向香港開放

孫東又指要全面推進深港創新科技融合發展，其中一個最重要項目是河套區，國家全力支持河套深港創新合作區的發展，在一區兩園基礎上，研究在區內試行專屬跨境政策，逐步實現人流、物流、資金流、信息流等創新要素便捷流動。

他又說，國家也正安排推進在內地一些重大科技基礎設施向香港開放，包括比如大灣區超算中心、散裂中子源等國家重大基礎設施，今後香港科學家有機會繼續使用這些重大基礎設施。國家科研計劃產出的科研論文、科技信息要與香港共享。

河套區港深創科園今年內開始招商

至於位於落馬洲河套區的港深創科園首批三幢大樓最快明年底落成，創新科技及工業局計劃今年內開始招商，孫東指除了生命健康科技領域以外，有其他企業包括人工智能數據科學也對創科園感興趣，因為它跨境，可以享受兩地得到數據的便捷。也有一部分是真正做新能源、精密先進製造的企業，估計主要是在這幾個大方向，但生命健康科技是本港非常重視的一個重點發展方向。