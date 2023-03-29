踏出第一步　赴英搶人才

疫後復常，各國各地都各出奇謀搶企業、搶人才、搶旅客、搶眼球。早前留意到一個人力資源平台發布全球招聘趨勢報告，按企業招聘率計算，香港搶人才的能力在亞太地區排第二，首名是澳洲，印度排第三。



香港從來都是一個魅力四射的國際大都會，活力澎湃，機遇處處。無論是來消閒享受或尋求事業發展，都是個極具吸引力的好地方。醫院管理局也伺機而動，疫後踏出第一步，遠赴第一站的英國，向當地人才說好香港故事，推廣回港從醫的優勢，招攬非本地培訓醫學生返回香港加入醫管局工作。



撰文：醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏醫生



醫管局會盡最大誠意多管齊下「留人才」及「搶人才」，紓緩人手不足導致的服務壓力。（醫管局圖片）

為表誠意，醫管局行政總裁高拔陞醫生親自帶隊，聯同政府和大學醫學院一同舉辦海外招聘會，與當地的醫學界人士及醫科生見面，大力推廣特別註冊計劃，吸引人才回港。我們會向當地醫科生、實習醫生、受訓醫生及專科醫生推廣在香港醫管局工作的優點，更會即場及透過視像會議為合資格的參加者探討工作機遇。正如醫管局主席范鴻齡所言，會盡最大誠意遊說合適人才加入我們的大家庭。

雖然是誠意滿滿，我們也有做好期望管理。由於在外國工作的醫生已落地生根，回流香港對其本人及家庭來說影響深遠，是極為重要的決定。我們深知要成功聘請海外醫生並非易事，但起碼，我們已踏出第一步。萬事起頭難，只要肯啟動，用誠意及努力，播下種子，已是成功了一半。

醫管局將聯同大學醫學院和政府舉辦海外招聘會，招聘非本地培訓醫生回港工作。（醫管局製圖）

身邊不少朋友問我，「醫管局會以甚麼條件吸引他們回港做醫生呢？可觀薪金？住屋津貼？」誠然，對不少人來說，豐厚報酬就如萬誘引力。但我認為醫管局招攬海外人才回港從醫有兩個優勢，分別是透過特別註冊來港執業及專科培訓機會。我們通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，容許非本地培訓的醫生，經特別註冊來港工作，完成指定的服務年期及相關評核後，便可取得完整註冊，正式在香港執業。特別註冊的安排可說是體現了對非本地培訓醫生在能力及經驗上的一份尊重。

通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》後，非本地培訓醫生透過特別註冊方式在醫管局服務一定年期，就可取得正式註冊，與其他本地培訓醫生的執業資格無異。（醫管局製圖）

亦有朋友問我，「搶人才固然重要，但你們留得住人才嗎？」醫管局十分關注公立醫院人手情況，一直透過不同措施挽留人才，包括不斷改善工作環境、加強晉升及培訓機會，亦設立員工低息置業貸款、退休後延任政策等。近年我們增設了不少顧問醫生和副顧問醫生職位，挽留有經驗、有能力的醫生。我們希望既留人才，亦能搶更多人才，應對未來不斷增加的服務需求。

醫院管理局疫後踏出第一步，遠赴第一站的英國，向當地人才說好香港故事，推廣回港從醫的優勢，招攬非本地培訓醫學生返回香港加入醫管局工作。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

