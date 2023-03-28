內地團逼爆土瓜灣　食肆允請保安控人流　旅監局訂午膳下限30分鐘

內地團瘋湧土瓜灣團餐食肆「醫肚」引起熱議，有當區居民批評內地團塞爆土瓜灣，造成混亂。旅遊業監管局表示，今日（28日）與接待內地團的業界代表、土瓜灣食肆等開會，當中業界已承諾實施三大改善措施，包括：餐廳實行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及食肆必須派員協助人流管制，以避免再有旅行團在街上聚集的情況。



有份參與會議的九龍城區議員潘國華表示，有餐廳承諾會在「五一黃金周」前增聘數名保安員協助維持秩序，警方亦已在餐廳附近設指定上落客位，及增設旅遊巴泊位，期望能改善情況。



▼《香港01》記者直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，中午前後人頭湧湧。▼



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兩間餐廳日接5000旅客食團餐

有份參與會議的九龍城區議員潘國華透露，會上提到現時區內兩間餐廳合共接待約140個內地團，估計每日到該區用膳的旅客多達逾5,000人，警方要求旅遊巴在指定地方上落客，並在落客後到停車場停泊，不能在餐廳門外違泊等候團友，等待團友用膳完畢，導遊點齊人數後，才通知旅遊巴接走團遊，以減少塞車的情況。他訪露，當局亦會在區內增設新的旅遊巴泊位，減少旅遊巴爭泊車的情況，警方在會上表示，會給予一周時間寬限，以讓業界廣傳有關訊息，隨後便會嚴厲執法。

他又提到，有餐廳已承諾在「五一黃金周」前，委託保安公司招聘2至4位保安員，在餐廳附近一帶巡視，避免團友等候入餐廳或旅遊巴時，塞在路上，影響到附近的居民。

九龍城區議員潘國華表示，現時只能期望新措施能協助改善內地團塞爆土瓜灣情況。（資料圖片）

不過潘國華提到，內地團塞爆土瓜灣的問題已困擾當區十多年，現時只能期望新措施能協助改善情況，但他不敢抱厚望，並提到警方過往亦曾與業界訂立相關約章，但情況未見改善，建議政府為專做旅行團的食肆設發牌制度，並就有關改善措施設立罰則，以加強阻嚇力。

旅監局提三招改善 內地團落實預約用膳

旅監局則表示，今日亦在會上，敦促接待內地團的業界代表及區內食肆負責人推行改善人流管理的方案，相關持份者已承諾實施多項改善措施，包括：

1/ 餐飲處所需要與用膳的內地團落實預約及確認程序，並依照預約時間安排旅行團用膳。旅行代理商及陪同的導遊亦須配合預約制度，以確保餐飲處所不會有大批旅客輪候用膳；

2/ 餐飲處所應承擔其營運責任，根據其接待能力處理預約，確保每個內地入境旅行團的用餐時段最少達30分鐘；

3/ 餐飲處所須派員協助人流管制，與旅行代理商及導遊協調旅行團的旅遊巴上落客安排，以盡量減少旅行團聚集在街道上排隊輪候用膳及等候上車離開的情況。

土瓜灣區內食肆最遲周四落實新規定

旅監局指，已要求區內食肆在周四或之前，全面落實上述三大安排，當局會密切監察各持份者執行措施的情況和效果，若情況無改善，不排除採除進一步規管行動，強調絕不會姑息影響香港旅遊業整體聲譽的行為。

當局又指，今日亦有繼續派員到九龍城區內較多內地入境旅行團活動的地點巡查，認為逼爆土瓜灣的問題已大幅改善。

《香港01》早前曾直擊內地團在土瓜灣食肆用膳的情況，發現有團遊在該區食肆「嘉樂軒」品嚐八餸一湯，由排隊入坐、吃飯、至剔着牙落樓離開，全程最快僅15分鐘，意味着，旅監局最新規定，較現時部份內地團用膳時間多一倍。