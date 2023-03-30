MIRROR演唱會｜藝能3職員涉欺詐案　下月轉區域法院答辯

男子組合MIRROR去年7月紅館演唱會發生巨型屏幕墮下事件，並壓傷兩名舞蹈員，演唱會工程總承辦商藝能工程的3名職員，被指未有註明各項設備的實質重量等，被控串謀欺詐罪，案件今（30日）在九龍城裁判法院再提訊，3被告繼續毋須答辯，案件押後至4月20日轉區域法院答辯，3被告准繼續保釋。



3名被告：吳凱瑩（41歲、項目經理）、林志華（60歲、工程統籌）及梁耀祖（48歲、項目經理），同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，串謀向康樂及文化事務署經理，訛稱兩個負重表內註明的各項設備重量為實際重量，誘使署方經理允許「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。欺詐罪則指被告們在作出上述行為，以使署方允許演唱會繼續舉行，導致 「藝能工程有限公司」獲得利益，或導致康文署蒙受不利。

各被告准以原有條件繼續保釋，包括不得與控方證人討論案情，定期到警署報到，及不可離港，林志華則准於指定日子離境工作。

案件編號：KCCC298/2023

涉案3名被告。(詳看下圖)

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▼2022年7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

