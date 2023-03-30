投考公務員｜綜合試、基本法及國安法測試明起報名　暫定6.3考試

公務員事務局表示，新一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試明日（31日）起接受報名，歡迎有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士報考，截止報名日期為4月13日下午5時；測試暫定於6月3日或6月內舉行。



新一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試3月31日起接受報名。（資料圖片/林若勤攝）

2022/23年考獲大學亦可報考

公務員事務局發言人表示，有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位的人士，必須具備有效的綜合招聘考試成績，且要持有大學學位，或符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格，或將於2022至23學年獲取大學學位資格的人士方可報考。

綜合招聘考試包括中文運用、英文運用及能力傾向測試三張試卷組成，中英文運用測試可以中學文憑考試或其他訂明的公開考試等級成績替代。

新一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試3月31日起接受報名。（資料圖片）

該局提醒申請者，無論過往曾否參加由公務員事務局舉辦或在個別局／部門公務員職位招聘過程中安排的《基本法》測試，都必須在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績，方會獲考慮聘用。

《基本法及香港國安法》亦於明日起申請報考

今次綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試詳情，明日起將上載至公務員事務局網頁。有意參加考試者可透過網頁的網上申請系統提交申請，或填寫申請書報考，該申請書可從公務員事務局網頁下載，或從民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。