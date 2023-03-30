初選案｜戴耀廷與泛民議員開重量級記招　趙家賢稱民動未獲邀請

民主派初選案審訊今午(30日)續審，控方第二證人趙家賢繼續作供。他說戴耀廷等人於2020年3月就初選舉行記者會時，民主動力並未有獲邀請，他也是看到手機的推送通知才知曉，他形容該記者會屬「重量級」，但他只是從直播觀看。趙又說，初時民動仍未答應辦初選，戴卻在協調會議上稱已邀請民動幫手，令與會者以為他們會辦初選。趙後來要戴承諾初選要全權交民動處理和控制，他指戴「口輕輕」說：「無問題。」趙稱他因而答應，惟之後的流程卻出現變異。



記者會出席者屬重量級陣容

控方今下午就2020年3月26日，戴耀廷和區諾軒等人召開的記者會，問及趙家賢。趙庭上形容，該記者會的陣容屬「重量級」，不同版塊、功能組別的議員都陪戴和區出席。但民主動力沒有任何人收到邀請。趙說他都是收到手機新聞媒體的推送通知，才知悉戴等人正舉辦記者會，他亦是從直播中觀看。

趙家賢指戴耀廷在2020年3月26日召開的記者會，陣容屬重量級，但他代表的民主動力卻未獲邀請。(資料圖片)

事後轉發朱凱廸貼文以示有跟進

他指，民主動力知道有該記者會後，曾了解相關情況。他們在記者會後翌日，在Facebook專頁轉發朱凱廸的貼文，因朱的貼文講及記者會。他解釋，此舉是要令外間認為，民主動力似乎在此事上有跟進，其實「只係網上做法，叫做吸like」，又指公眾不會知道民主動力在記者會中「完全排除在外，完全無角色」。法官指情況有些尷尬，趙指其描述準確。

民動仍在考慮時戴已在協調會上提及

趙續指，民主動力於2020年3月至5月時，進行選民登記推廣活動。於5月初完成該活動後，戴和區邀請民主動力承辦初選，當時民主動力仍在考慮，惟戴已經在協調會議上說：「我已經邀請民主動力去幫手啦。」趙指，戴的講法部份屬實，因他是有邀請民主動力，但戴未有告知他人，民主動力仍在考慮。

曾叫戴不要再重複說法

他指，民主動力的總幹事黎敬輝在協調會議中聽到戴的說法，澄清該組織仍在考慮，但似乎與會者不太著重此事。趙之後亦要求戴，勿再重複此說法，但當時與會者已認為民主動力協助舉辦初選。民主動力最終於5月中，才答應承辦。

趙家賢稱覺有使命要在民主運動上作協調。（資料圖片）

覺有使命要在民主運動上作協調

趙又解釋，該組織於2002年成立時，便是民主派的協調組織。組織創辦人於2014年交託予趙，趙說：「我有個使命，將呢嗰組織維持呢個運作。」他指傳統民主派和其支持者亦想民主動力繼續協助。他因有此使命感，因此希望該組織在民主運動上，尤其是協調方面，提供協助。若戴獨力做相關工作，民主動力便可「壽終正寢」。法官陳仲衡便問，不想民主動力被排擠(sidelined)，傳譯員一時未能翻譯「sidelined」，法官陳慶偉便以廣東話表示：「企埋一邊」，趙同意。

要求全權處理指戴口輕輕答應

此外，趙亦提及民主動力要求戴承諾，整個初選由民主動力全權處理和控制，趩當時「口輕輕」表示「無問題」，他因信任戴才答應。惟趙形容說：「之後流程好多變異，相信主控會再帶領我講出嚟。」他說畢庭上傳出笑聲。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022