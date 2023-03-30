輸入外勞｜政府擬准餐飲業輸入2000人　黃家和︰起碼1至2萬才夠

本港勞動市場人手短缺，勞福局正積極考慮輸入勞工，毋須經勞顧會審批，其中建造業及運輸業，或參考今年6月推出的院舍輸入護理員特別計劃，詳情仍待決定。餐飲聯業協會會長黃家和今（30日）透露，據他了解，當局將准許飲食業輸入2,000名前線員工，但他估算業界起碼輸入一至兩萬名外勞，才可維持基本運作，否則服務質素將每況愈下。



薪金方面，他指業界願意以港人薪金相等，甚至更高水平聘請外勞，但受各方面成本影響，食肆的餐價將會反映現況，估計屆時加幅達10%以上。



▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



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疫情期間餐飲業已流失六萬名從業員

黃家和今日在廠商會的傳媒午宴中透露，據他近日了解，當局將准許飲食業輸入2,000名前線員工，包括部長級人員、廚師等，將於短期內實施。他相信，2,000人這個數量為當局在衡量業界訴求及勞工團體下，所作出的決定。

但他強調，據統計處估算，業界在疫情期間已流失六萬名從業員，惟目前本港正踏入復常，認為起碼輸入一至兩萬名外勞，才可維持業界基本運作。「缺六萬人畀得2,000人，大家可以想像到難度有幾高，係遠遠唔足夠。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片／龔嘉盛攝）

婚宴人手嚴重不足 一人管理五圍枱

與此同時，宴會活動被限制多年終可放寬舉辦。黃家和指，過去三年本港的婚宴因受疫情影響，全部集中延至今年舉辦，人手短缺將會惡化。例如疫情前一至兩圍僅須一名前線員工管理，但現時一人須管理五圍以上，以致業界的服務質素下降。

他並以自身數次經歷為例，有宴會為減省繁瑣的流程，例如開瓶及準備酒杯等，而不向顧客提供紅酒：「如果平均一場宴會有30圍，得嗰幾個人又點會做得好？」

業界願意以港人同等薪金聘外勞︰高啲都冇所謂

至於外勞的薪金方面，黃家和表示業界願意以港人薪金水平聘請，甚至付出更高的薪金，期望工會不要誤解。「高啲都冇所謂，香港我哋請唔到人。」他強調洗碗、傳菜、樓面亦有其專業性，需要包含在可引入的工種範疇，呼籲當局不要只引入專才或優才。

各項成本攀升料餐價加幅達10%以上

他亦指，過去三個月，業界的薪金已提升約20%，認為人手需求問題，最終成本將轉介至市民。同時除了薪金外，食材價格、租金、水電費亦不斷增加，他相信在輸入外勞後，食肆的餐價將會反映現況，估計屆時加幅達10%以上。