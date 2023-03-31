初選案｜趙家賢指鄒家成批評傳統泛民說：民意要抗爭派入議會

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊，今(31日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，第二名控方證人趙家賢繼續作供。他提及於2020年的新東協調會議中，會中就是否運用否決權「有少少火花」。就戴提倡運用否決預算權，傳統泛民的人士表示疑慮，反問「難道起醫院、學校既撥款都反對？」鄒家成強烈批評他們的疑慮，認為民意是要抗爭派進入議會，用盡方法迫政府回應五大訴求。



民動亦有出席新東協調會議

趙家賢今作供時，講及於2020年4月14日的一個新東協調會議，當時民主動力亦有列席，趙又稱他當時為民主動力的召集人，但他當日較遲到達。有份出席的並有民動的總幹事黎敬輝，黎有按其指示記下會議重點。黎事後把該些重點，透過WhatsApp傳送予趙。

趙家賢稱其組織在2020年4月亦有出席新東協調會。（資料圖片）

本土派指民動是泛民的大台

趙稱他到達後，仍在用電腦處理區議會工作，只在會議「起哄」時，才為意會當中的討論，但整體而言，他是沒有留意的。法官李運騰便問，趙說「起哄」，是否即有熱烈辯論。趙說當會上有人講及「民主動力」時，他便會「豎起耳仔聽」，如會中有本土派覺得民動是泛民主派的「大台」，認為民動不應參與協調和初選，趙稱他有作回應，但記不起詳情。

根據黎的記錄，會中有人講及「共同綱領原則是否決財政預算案，迫政府解散立法會，今次任期可能只有7個月」。趙說這是戴耀廷的發言。

戴說各人任期可能只有7個月

趙續指，有來自本土抗派者的出席者提及，有看過由戴撰寫同日刊登於報章的《攬炒的定義和時間》，並表示支持其看法。戴則用較文章溫和的字眼在會上講述文章重點，大意為運用《基本法》賦予的權力否決預算案，戴又說：「呢啲先至係籌碼，同中共談判。」故認為各人即使當選，可能其任期只有7個月。

鄒在會上強烈批評傳統泛民政黨

此外，戴亦提及若各人達成協議，無論是舉辦初選或是進行民意調查，都要有《共同綱領》，他會協助草擬。戴並提倡：會積極運用《基本法》賦予的權力，包括否決預算案。但有傳統泛民政黨的人士表示疑慮，反問戴說：「難道起醫院、學校既撥款都反對？」趙形容當時有「少少火花」，鄒家成強烈批評他們的疑慮，認為民意是要抗爭派進入議會，用盡方法迫政府回應五大訴求，鄒因此認為字眼上該更進取，應使用：「會否決」。

趙家醫指，會上鄒家成曾向傳統泛民的人士指，民音要抗爭派入議會。(資料圖片)

法官問及黎的背景

李官問這些事情是否在2020年4月14日或其他場合發生，趙說：「我記得就係呢個會都有，但之後一次會議都有討論有關事項。」

法官陳慶偉和陳仲衡亦有問及黎敬輝的背景，趙說黎曾任公民黨的立法會議員助理，約於2017年加入民主動力。趙形容黎工作時非常盡責和細心。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022