調查：95%受訪者過去一年無買盜版創23年新高　78%無下載侵權資訊

知識產權署今日（31日）公布「香港市民保護知識產權意識調查2022」的結果，當中95%受訪者過去一年很少或從無購買盜版或冒牌貨品，是23年來的新高，另有近八成受訪者稱，過去一年無使用未獲正式授權的網站或串流平台上載、下載或直接點播任何侵權的資訊。知識產權署署長黃福來認為，今次調查反映市民保護及尊重知識產權的意識維持在高水平，形容情況令人鼓舞。



知識產權署署長黃福來。（資料圖片）

知識產權署指，調查訪問了1,001名受訪者，結果顯示，95%受訪者過去一年內，很少或從來沒有購買盜版或冒牌貨品，比例是自1999年以來的新高，受訪者指，主因為「沒有購買盜版或冒牌貨品的需要／對盜版或冒牌貨品沒有興趣」（37.6%）、「正版貨品質素有保證」（36.3%）和「尊重和支持知識產權／支持正版貨品」（19.8%）。

最多上下載或點擊播放的是影視類 其次是音樂

另外，受訪者過去一年在數碼環境中經網站或串流平台上載、下載或直接點播最多的版權作品依次為「影片／電影／電視劇／紀錄片／直播運動賽事」（51.4%）、「音樂／演唱會」（32.3%）和「報紙／雜誌」（28.7%）。

串流平台Netflix。（視覺中國）

不侵權最大原因是正版方便使用

在使用數碼版權作品方面，78.4%受訪者過去一年內沒有使用未獲正式授權的網站或串流平台上載、下載或直接點播任何侵權的資訊，主要原因為獲正式授權的網站或串流平台「方便／可容易找到作品／分類清晰」（26.0%）、「擔心在非法網站感染電腦病毒」（22.9%）和「遵守知識產權法例」（17.5%），相關百分比與以往的調查比較均有顯著上升。

串流平台Disney+。（資料圖片／林樂謙攝）

逾八成人認為明知仍買盜版不道德行為

對保護知識產權的態度方面，超過八成受訪者同意「在明知侵犯知識產權的情況下，仍然購買盜版／冒牌貨品是不道德的行為」（84.1%），以及「在明知侵犯知識產權的情況下，仍然在未獲正式授權的網站或串流平台上載、下載或直接點播有關資訊，是不道德的行為」（81.3%），兩項的結果均與2020年的結果相若。

調查亦發現，76.4%受訪者指聽聞過當局的「正版正貨承諾」計劃，並同意計劃有助增強消費者及遊客在港購物的信心，並鞏固香港購物天堂的美譽。