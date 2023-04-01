前警長收50萬為商人查探資料　收受利益罪成　官斥知法犯法囚18月

前警長涉收取親戚50萬元，為該親戚一名牽涉財務糾紛的商人朋友，向警方查探討債人士的資料，被廉正公署拘控，警長早前被裁定收受利益罪成，案件今(1日)在區域法院判刑。暫委法官陳永豪指被告原屬警隊精英，但也不能忽視他在本案中知法犯法，打擊市民對警隊的信心，判被告入獄18個月，並頒下「復還令」，要被告把收取的50萬交予法庭



被告李鴻發(53歲)，經審訊被裁定接受利益罪成，控罪指他身為警務處警長，約於2019年7月5日在香港，從麥智元接受50萬元，作為協助黃君游（又名Sam WONG）與警方辦理一宗收債事宜的誘因或報酬。

除本案外，被告在2021年初承認向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社隱瞞負債，騙取45萬港元貸款，以及投注外圍，被判處240小時社會服務令，至同年11月遭革職。

被告李鴻發收受利益罪成被判入獄18個月。(資料圖片)

以其警員身份犯案必須判囚

陳官判刑時稱，被告服務警隊多年，屢獲嘉獎，其報告亦屬正面，但不能忽略被告知法犯法，利用其身份犯案，必須判囚。考慮到被告所犯行為，較一般涉包庇或通風報訊的案件罪責低，故以24個月為量刑起點。考慮被告對警隊曾有貢獻，亦受精神困擾，減刑6個月至總刑期18個月。

兄長舅仔的商人朋友受追債騷擾

案情指，被告案發時駐守東區警區刑事調查隊。麥智元是被告長兄的舅仔，2019年2月，麥的生意拍檔黃君游與他人涉金錢糾紛，黃家遭追債騷擾，報警後未獲受理。

著同袍查與商人有關人士的消息

被告同月向刑事調查隊一名專責調查收債案件的同袍提供資料，指有人為三合會社團收數集團成員並與上述騷擾有關，要求同袍將事件呈報有組織罪案及三合會調查科。

輾轉追查該些人士的地址

同年3月，被告催促該同袍向警方呈報資料，並透過他任職懲教署一級懲教助理的兄長，查核與黃有金錢糾紛人士的服刑記錄，以及要求刑事調查隊一名警員查明該人士的住址。他於同年4月底再向另一刑事調查隊的警員，提供該人士的身份證的相片，要求對方協助找出該人士的住址。

被告辯稱50萬元是貸款

廉署接獲貪污投訴，發現麥同年4月底，曾向被告簽發一張50萬元的支票，該支票於同年7月5日存入被告的個人戶口，控方指這是被告向麥等人提供協助的報酬。被告卻稱該50萬元是他大哥向他作出的一筆貸款。

案件編號：DCCC 688/2021