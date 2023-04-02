七欖2023｜賽事最後一日　球迷除口罩呼：係時候要慶祝！

2023香港國際七人欖球賽於3月31日起一連三日在大球場舉行，今日（2日）踏入最後一天。有海外觀眾指經歷三年疫情後，終可除下口罩觀賽，值得慶祝，「係時候要慶祝啦！（It's time to celebrate!）」但亦有觀眾指香港雖然疫後復常，惟今年現場觀賽人數始終不及往年。

一連三日的香港七欖賽事吸引了五湖四海的旅客前來觀賽之餘，亦帶動了附近食店人流及生意，有店鋪稱生意比平日增加一至兩成。



來自英國的Oscar，與在香港土生土長的好友Christine及Tom是香港七欖的常客。Oscar指這是香港的精彩活動，很開心可以參與其中，感受現場歡樂氣氛之餘，更可以結識許多新朋友。Christine亦指這是社交的好時機，Tom則感慨經歷三年疫情，終於可以除下口罩觀賞賽事，Oscar聞言，稱「係時候要慶祝啦！（It's time to celebrate!）」

來自英國的Oscar（右）與在香港土生土長的好友Christine（中）及Tom（左）是香港七欖的常客。（洪芷菁攝）

被問及支持哪隊球隊，三人同時道出不同隊伍，不過Oscar及Tom支持英國隊和美國隊之餘，亦支持香港隊，Oscar更學會粵語連說三聲「加油」。

+ 3

觀眾人數不如往昔

來自美國的Jeff以及居於香港的Greg以往幾乎每年都會觀賞香港七欖賽事。Jeff大讚這是香港最好的活動，是很好的體驗。Greg今年是第十四次觀賞賽事，他指雖然香港終於復常，但今年現場的人數不及往年，大約只有過往人數的七成。

香港市民歐小姐今年第一次觀賞香港七欖，主要感受現場氣氛，稱讚「好精彩啊！球員好盡力！」她亦指，現場雖然有很多人聚集，但都好守規矩，例如吃東西時會保持環境清潔，亦沒有霸佔座位，來年有機會會再來觀賽。

甜品店生意增一至兩成

一連三日的賽事，除了吸引了五湖四海的旅客，亦帶動了附近食店人流及生意。甜品店經理麥小姐指，人流明顯大增，「由朝到晚條街都係好多人行過。」她續指，外國顧客明顯增加，生意額比平日增加一至兩成。

此外，餐廳負責人孔小姐指，近日實際人流未如預期般多，原本預期會比平日多四至五成人流，但實際只增加兩至三成，其中外國遊客佔三至四成。她指賽事時間雖然為朝九晚九，然而昨晚九點後並沒有很多顧客。