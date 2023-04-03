七欖2023｜半年後解除疫限下再辦　業界指蘭桂坊生意較上屆多一倍

2023香港國際七人欖球賽於上月31日起在香港大球場舉行，至昨日（2日）落幕，一連三日賽事合共吸引75,000人次入場。蘭桂坊協會總監張素媚今早（3日）在電台節目表示，蘭桂坊一帶的生意明顯受七欖帶動，特別是在周五及周六，加上今年無防疫限制，與上屆七欖相比，蘭桂坊整體生意多一倍，而與平日的周末相比，也有兩成多的升幅。



▼3月31日 蘭桂坊▼



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蘭桂坊協會總監張素媚表示，蘭桂坊一帶的生意明顯受七欖帶動，明顯見到街上有很多身穿不同球衣的球迷到蘭桂坊，特別是在周五及周六。不過，她坦言在周日生意有少許回落，估計因為復活節長假期將至、人們準備外遊，或預備周一上班，「有帶動，但無想像中周日都好旺場。」

較往常周末有兩成升幅

但她表示，蘭桂坊8成客人屬外國旅客，上屆七欖於去年11月舉行，當時香港仍然在經驗第五波，酒吧及餐廳仍有限制，海外旅客也難來港，今年則已解除防疫措施，相對地能帶旺酒吧及餐廳生意。她績指，與上屆七欖相比，蘭桂坊整體生意多一倍，與平時的周末相比，也有兩成多的升幅。

她又提到，蘭桂坊一直與跟欖球總會有合作，是其官方派對指定場地，蘭桂坊在球賽期間也會舉行不同節目供球迷參與，而巴士公司亦設專線方便球迷在大球場到蘭桂坊，「（蘭桂坊）有吸引力同知名度。」她相信，香港未來舉辦更多音樂節、演唱會等活動，有助促進本地經濟，對蘭桂芳生意也會有幫助。

▼3月31日 香港國際人七人欖球賽開鑼▼

