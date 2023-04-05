何謂最佳醫院？軟硬兼備至關鍵

美國傳媒機構《Newsweek》聯同數據公司《Statista》於早前公布《2023年全球最佳醫院》排行榜，於2,300多家各國醫院中，選出前250家最佳醫院，其評分指標包括：同業推薦、患者體驗、醫院品質指標、病人自我報告評估調查。香港雖未被納入候選的地區，但主辦單位藉此類型的調查，讓病患從中獲得資訊，透過比較來挑選心儀的醫院，也提供了另一角度的思考。



撰文：新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院醫院行政總監鍾健禮醫生



每項手術細節環環相扣，需要醫護與支援人員，以及硬件設備等條件配合得宜，才能締結出理想的結果。圖中為威爾斯親王醫院一年前引入的「手術中電腦斷層掃描儀」，有助提升手術精準度及病人安全，實為病患福音。（醫管局圖片）

如何衡量一家醫院的優劣？應以多元化的客觀準則來量度。其中，精良的硬件設備對醫院實力相當重要，以威爾斯親王醫院為例，早於十多年前規劃新住院主樓暨創傷中心時，其手術室設計已獨具遠見，為安裝放射性儀器埋好伏線，去年成功引入全球頂尖的「手術中電腦斷層掃描儀」，顯著提升手術的精準度及病人安全。

除了手術治療，威院亦是為首家公立醫院推出「前列腺水蒸氣熱力療法」，在內視鏡協助下，利用動力裝置將無菌水蒸氣注入並破壞前列腺的增生組織，在傳統電切手術以外另闢蹊徑。

威爾斯親王醫院（醫管局圖片）

除了硬件設備與時俱進，更重要的是前線與後方醫護人員日以繼夜的不懈努力，令威院近年外科部門的表現持續提升。這背後蘊藏的因素，絕非隻言片語足以概括，每項大小手術細節環環相扣：那間醫院於何時做手術、安排專科醫生操刀、加護病房床位及全面支援，再加上麻醉科醫生、放射技師、護士人手等配合得宜，方能締結出理想的結果。

作為醫院管理者，除了數據化的剛性體現，我們時刻將「以病人為本」放在心中。醫管局會定期進行「病人經驗調查」，聆聽病患的心聲和意見，幫助優化服務質素。醫院亦非常著重柔性管理，致力建構開放敢言、上下一心的文化氛圍，打造友善且優質的工作環境，建立高默契度、向心力強的團隊。「醫者仁心」的管理之道，必須做到剛柔並濟，招才惜才留才，精英高手匯聚，才能百戰不殆，真正做到「市民健康、員工開心」。

醫管局會定期進行「病人經驗調查」，聆聽病患的心聲和意見，幫助優化服務質素。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

