易通行｜司機卡索價120元　的士業望額免　羅淑佩指退卡可退$100

「易通行」不停車繳費服務，延至5月初才率先在青沙管制區實施。運輸署署長羅淑佩今 （4日）提到早前有的士業界希望寬免司機卡費用時表示，經考慮後，持有司機卡的司機如日後離開行業，可以交還司機卡，而如卡沒有損壞、功能正常，即可以退100元按金。



對於有司機有多張的司機卡，她表示，相關造法只適用是第一張司機卡，因為一張卡已足夠開工，如想要多一張是個人選擇，所以不會有退還按金安排。運署讓步可退的士司機卡按金



運輸署早前公布「易通行」延至5月7日實施，有的士業界對於申領司機卡要支付120元感不滿，希望可以額免收過費用。運輸署署長羅淑佩早前回應時曾指，120元是成本價，認為是否寬免需考慮公帑的運用問題。

羅淑佩今下午見記者時再提及到的士業界相關訴求，並表示經考慮後，持有司機卡的司機， 如日後離開的士行業交還司機卡時，署方檢查過卡無損壞及功能正常，可以退100元按金。她強調，相關造法只適用是第一張司機卡，因為一張卡已足夠開工，如想要多一張是個人選擇，所以不會有退還按金安排。

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兩政府停車場接受一般車輛申辦手續

她又提到，運輸署早前向協助的士業界申請車輛貼，在2月起在上環林士街政府停車場及荃灣政府停車場辦設有專為的士業界辦理車輛貼櫃位，而過去一個月已有超過3,800輛的士完成手續。

她表示，由於現時已九成多的士辦理申請手續，故決定將此兩個櫃位開放給一般車輛車主可以辦理手續。不過，她強調要使用服務須先預約，車主可以透過網上或應用程式預約辦理服務，而駕車前往專屬服務站的預約人士可獲豁免一小時停車場收費。

▼2月20日 的士業界專屬易通行服務站▼

