共創明Teen｜4個月21學員因學業、上補習班退出　比率不足1%

政府去年10月展開「共創明『Teen』計劃」，招募弱勢社群的家庭、尤其是居住在「劏房」的學生參與，並為他們配對義務友師，以擴闊眼界、增強自信，政府公布，參與計劃的學員人數由起初的2,800人，跌至今年2月底的2,779人，21名退出計劃的學員報稱原因包括學業繁忙、與學校活動或課外活動撞期及星期六、日需要參加補習班等，比率為0.75%。



▼2022年10月29日 「共創明teen」計劃啟動禮及迎新日▼



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政務司司長陳國基領導的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」推出「共創明『Teen』計劃」。政府以書面答覆立法會議員查詢2023／24年開支預算時披露，今年2月底，參與計劃的學員人數共有2,779人，共有21名學員退出計劃，佔0.75%，原因包括學業繁忙、與學校活動或課外活動撞期及星期六、日需要參加補習班等。

政府指，考慮到營辦機構或學校現正參與「兒童發展基金」的學員已為他們安排相關訓練及配對友師，部份亦已著手訂立個人發展規劃，為更善用公帑，現正參與「基金」的學員不會被優先考慮參與「共創明『Teen』計劃」。

▼2022年8月22日 政府公布推出「共創明『Teen』計劃」▼



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參與計劃的友師人數與學員人數相同，其中148名友師年齡介乎21至25歲，佔5.33%；1,438名友師年齡介乎26至40歲，佔51.75%；1,051名友師年齡介乎41至55歲，佔37.82%；10名友師年齡為60歲以上，佔0.36%。參與「計劃」的 友師包括醫生、律師、會計師、教師、董事、部門主管、銀行經理、立法會議員等 。

政府表示，直至目前為止，社會福利署沒有接到學員或其家長就與友師溝通有困難或關係疏離等相關意見反映或投訴個案。

▼2023年3月18日 政務司司長陳國基與「共創明『Teen』計劃」學員參觀馬醫院▼

