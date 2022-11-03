調查：青年認為學校課堂與工作創業脫節　倡增加共創明Teen名額

新界青年聯會及青研香港上月進行「香港青年四業（學業、就業、創業、置業）困難」調查，以網上問卷形式訪問逾3,400名15至45歲香港青年，當中只有23.8%受訪者滿意本港教育制度，42.9%表示一般。調查亦顯示，46%受訪者指，現行教育制度無助發展個人事業，僅22%受訪者認為有幫助或十分有幫助。



青研香港發言人賴嘉汶表示，多數受訪者不滿意香港的教育制度，不少青年人認為學校的學習內容與實際工作脫節，以致在選科上面對困難，建議特區政府加強生涯規劃輔導，鼓勵中學多舉辦職業介紹講座或企業參觀拜訪，亦期望特區政府會增加「共創明Teen」計劃的名額，讓更多青年有機會接觸成功人士，開闊視野。



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34.4%有信心找到理想工作 僅19%認為香港適合創業

在就業方面，有62.2%受訪者表示有信心或十分有信心在香港找到工作，但只有34.4%有信心或十分有信心在香港找到理想的工作。創業方面，只有19%受訪者表示香港十分合適或合適創業，只有25.2%受訪者有信心創業獲得成功。

新界青年聯會主席譚鎮國期望政府加強創業輔導，為有意創業的青年提供「師友配對」。他提到，近五成受訪者表示有意願到內地創業，反映青年對內地的創業環境愈來愈有信心，期望在通關之後，香港政府可以資助更多青年團體舉辦面向內地的商務考察團，推動內地與香港的青年企業家交流，協助香港青年實現創業夢。

青年面對眾多問題 陳恒鑌籲社會各界攜手解決

民建聯立法會議員、新界青年聯會會長陳恒鑌表示，今次調查發現，香港青年在學業、就業、創業及置業面對不同的困難，例如擔憂在學校教學內容不符合工作需要，找不到理想工作，認為香港的創業環境不夠理想，對置業沒有信心等，需要動用整個政府的資源，甚至需要社會各界攜手解決。

他期望特區政府即將公布的「青年發展藍圖」會有解決不同青年困難的路線圖和時間表，重建青年對特區政府的信任，重燃青年對前途的希望。