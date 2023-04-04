輸入小巴外勞｜90年代引內地司機曾失敗　汽總：提升待遇招本地人

本港多個行業現人手不足，港府早前表示有意參考院舍輸入護理員特別計劃，針對人力明顯不足的行業輸入外勞，包括運輸業。有運輸業工會早前稱，若政府執意輸入外勞，不排除有進一步行動，包括司法覆核、發起罷工等。



汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源今早（4日）在電台節目指，小巴各條專線合計缺乏數百名小巴司機，續指業內缺人主因在於薪酬待遇差，認為時薪若提升到至少80元，設食飯及休息時間，可有機會吸引新血加入，解決人手問題。他又提到，香港以往也試過引入內地司機，不過「試驗失敗」，質疑現時引入國內司機的成效，「我睇（內地司機）唔會做得好耐。」。



汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源估計，各條專線合計缺乏數百名小巴司機，直言小巴職業司機是多種車種中「待遇最差、人工最低」，每更約9小時，時薪要視乎不同專線的繁忙程度，有些時薪介乎50至60元，部份稍好則有60至70元，但平均而言，月入僅約1.3至1.4萬元。

他形容這份收入難以養家，也難以吸引年輕人入行，而薪酬低、待遇差、缺乏休息時間等的情況也導致人手流失，有些專線以往有6輛小巴、6位司機，流失3名司機，剩下的3名司機要「做六架車嘅嘢，做到喘唔到氣。」

內地生活成本低「點解要嚟香港」

被問到現時無人入行，輸入外勞能否解決人手問題，陳逢源直言不同意輸入外勞，並提到早在90年代，香港曾引入一批內地司機來香港，不過內地司機來港要處理住宿、三餐、中介費用等問題，令他們來港工作的實際收入只有薪酬的約三成，「當時係試驗失敗。」他又指，現時廣東省司機在內地工作，平均收入有七、八千元，甚或有些可過萬元，「（內地）生活成本無香港咁高，點解要嚟香港?」

他續指，在香港及內地駕駛除左右軚的分別外，「香港車多人多路窄燈多」，內地司機來港未必能適應，且香港小巴專線有很多，由多間公司負責，他認為這些公司要處理內地司機來港後的住宿、管理等問題，亦非三言兩語可處理，明言「我睇（內地司機）唔會做得好耐。」

促提升小巴司機時薪及休息時間

陳逢源認為，現時小巴司機的待遇太差，提高待遇、設立福利吸引到年輕人入行，才是解決人手問題的方法，促僱主將小巴司機的時薪提高至最少80元，令他們月入至少有1.7萬元，也要設有休息及食飯的時間。

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