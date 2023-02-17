活力午餐下周一及二停向學校供應飯盒 華御結為受影響學校予優惠
撰文：張偉倫
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學校午膳供應商「活力午餐」會暫停下周一（20日）及周二（21日）的飯盒供應，以檢視工序及深層消毒廠房，有關安排讓一眾學校及家長大傷腦根。日式飯糰供應商華御結隨即宣布，為協助學校﹑家長及學童解決燃眉之急，在下周一及周二會全力調動及加開生產線，期望及早向受影響人士提供援助。華御結指出會提供優惠價御結幫助受影響學校團體訂購，透過彈悚性調動工場生產線，另額外增加逾2萬件御結產量，並有多款以10元優惠價供應的特選御結予奴影響學校團體訂購。
華御結指出，會開放專線予受影響學校，及主動聯絡受影響學校團體。目前已有多間學校確定支援方案，包括天主教天主堂區學校﹑仁愛堂田家炳小學等。
華御結表示正主動聯絡其他受影響學校團體，亦指出對方可透過Facebook專頁聯絡，以查詢有關支援方案。
華卸結指出希望透過有關行動有助解決學校﹑家長及學童燃眉之急，令同學們能享用安心安全的健康午餐。同時強調有關方案只限於受影響學校團體訂購，以更有效支援受影響同學。
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活力午餐下周一及二暫停供應飯盒為了什麼？
從頭檢視所有產製工序及進行深層清潔消毒
活力午餐暫停供應，學校有什麼應變？
有校長稱家長可安排子女帶飯、容許學生外出用膳，或家長為子女叫外賣等，校方會嘗試聯絡其他飯盒供應商，但必須先肯定對方持有相關牌照（詳情）