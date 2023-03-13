消費券︱飲食業指市民外遊回港後消費力下跌　料收益較前兩期少

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】政府再向市民派發電子消費券，首期3,000元將於4月16日發出。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（13日）於港台節目表示，相信消費券對餐飲業的收益會較之前兩次少，因為各地通關下市民都較傾向出外消費，市民回港後的消費力減少，消費上會更為謹慎。



立法會議員張欣宇則指，不少長者已更換綠悠卡，並已退原本的八達通，認為八達通公司應研究在系統後台自動轉換資料，讓長者直接領取消費券，以更方便長者。



▼3月10日 首期消費券4月16日派發予合資格市民▼



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黃家和料餐飲業受益下跌

香港餐飲聯業協會會長黃家和在港台節目《千禧年代》表示，消費券無疑對餐飲業有幫助，但認為相較之前兩次，其收益估計會比較少，預期只佔消費券的總開支兩成，即300多億元中佔約60億元。他指各地通關後，市民都較傾向出外消費，3月份了除飲宴外，其他餐飲服務都趨淡靜；而且由於不少市民外遊，回港後消費力下跌。

黃家和又認為，如果在復活節前一次過派發全數5,000元，市民的消費意欲會加大。他續指，並非每一個市民都會出外消費，希望香港內部消費會有刺激性。他又指，如要再分期派發就不贊成派發。

立法會議員張欣宇則指，今次消費券派發的安排跟以往相差不遠，惟不少長者已更換綠悠卡，並已退原本的八達通。今次首期消費券不可更改電子支付平台，張提出，如長者之前在八達通服務站換卡，可將新資料轉到綠悠卡，相信在技術上系統可做到自動轉會，建議八達通公司再研究，以更方便長者。

▼3月10日 政府公布消費券派發詳情▼



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