播錯國歌｜冰球領隊檢查　揭大會無交收USB並擅自下載　及時糾正

冰球港隊早前出戰國際賽，頒獎時主辦方播錯國歌。原來女子港隊出戰冰球世錦賽，在檢查時都發現國歌有錯的情況。領隊關婉儀指，在其中一場女子賽，發現接收載有國歌聲音檔USB的工作人員，並非播歌負責人，揭發兩人原來無交收USB，播歌負責人更在網上擅自下載反修例歌曲《願榮光》，險些出錯。



關婉儀又指，每次到場熱身都會前往檢查國歌，坦言不想再失禮人前，「直到成首國歌喺頒獎禮播完，我先至鬆一口氣。」



香港女子冰球隊在羅馬尼亞舉行的世錦賽中，勇奪第3A組冠軍。（冰協fb相片）

▼4月9日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠▼



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領隊關婉儀指，冰球港隊今次出戰女子冰球世錦賽，在檢查國歌時仍然發現有錯。她解釋，因接收載有國歌聲音檔USB的人，並非播歌的工作人員，兩人也無交接USB，播歌者在網上下載國歌，幸好事前對方與關婉儀核對，才無再出現播錯國歌的情況。

「直到成首國歌播完先鬆一口氣」

關婉儀表明：「其實由未出錯開始，到今天，我哋都喺度盡全力跟個指引做。」她提到，冰球運動每勝出一場，便會播一次國歌，所以每日到場熱身，她便會去檢查國歌，並指此舉令主辦方及播歌的負責人都覺得港隊很愛國，而往後都沒再出現播錯國歌的情況。

她說很多朋友以為她說笑，但她坦言必須再檢查，不想再失禮人前，又指「直到成首國歌喺頒獎禮播完，我先至鬆一口氣。」

國歌播放時，運動員互相搭著彼此的肩膀。（影片截圖）

在羅馬尼行舉行的女子冰球世界錦標賽3A組周日（9日）上演最後一日的賽事，香港隊擊敗榜尾的愛沙尼亞，5戰共獲4勝1負；由於原本排榜首的立陶宛，之後在對烏克蘭一仗1：2敗陣，港隊成功排在榜首，獲得下年升班資格。

▼女子冰球世界錦標賽3A組，港隊成功排在榜首，獲得下年升班資格。▼

