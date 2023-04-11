女子冰球隊返港　領隊：有甚麼不是由管理層負責　不要影響運動員

冰協近日捲入播錯國歌事件，男子港隊在波斯尼亞出賽贏得比賽後，大會播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》，事件最後演變成港協暨奧委會與冰協隔空對疊。

香港女子冰球代表隊周日（9日）於羅馬尼亞在女子冰球世界錦標賽3A組賽事報捷，成功排在榜首，獲得下年升班資格。代表隊今午（11日）返抵香港，多名支持在拉橫額守候，冰協主席簡揚傑及領隊關婉儀會見傳媒簡單交代，《香港01》將直播現場情況。



▼4月9日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠▼



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簡揚傑指，事情發生至今，是時候「降溫」，「有人做錯嘢，受罰係應該嘅。」他又指，不少人問他事件有無對運動員有影響，個人認為是對全港運動員都有影響，因為運動員在國歌播放正確後，才能放下「心頭大石」。

關婉儀說，今年已參加三項世錦賽，是多年領隊經驗中，「最艱辛、最辛苦」，又哽咽地指代表隊成員在新冦疫情下，無被打敗，繼續努力訓練。她又說，「倘若冰協有甚麼的不是，都會管理層自己負責，千萬唔好影響到所有運動員。」「因為他哋真係好努力…我希望之後交畀港協暨奧委會嘅報告，可以令佢哋都滿意。」關婉儀又指，今日不會再回應相關事件，「大家都好攰喇，畀我哋唞返幾日先。」

隊長李雅婷說，代表隊成員都有努力應戰，沒有受播錯國歌事件影響，亦多謝香港人的支持。

香港女子冰球隊在羅馬尼亞舉行的世錦賽中，勇奪第3A組冠軍。（冰協fb相片）

▼女子冰球世界錦標賽3A組，港隊成功排在榜首，獲得下年升班資格。▼



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冰球男子港隊今年兩月在波斯尼亞作賽，主辦方播錯國歌後引發軒然大波，亦是港協暨委會發出相關指引後，不同運動類別國際賽事第三度發生相同事件。帶領港隊作賽的香港冰球協會領隊關婉儀先後多次解釋，有按《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》向大會提出核對國歌要求，但不獲主辦方協助。冰協指，雖然沒有使用港協暨奧委會提供的USB，但亦有自備，惟大會一直未安排接收。

主辦方國際冰球總會及國際冰球聯合會，亦分別承認犯錯致歉，並確認港隊沒有不當行為。不過，負責籌組港隊出賽的港協暨奧委會，予頭直指冰協「管理層管治有問題」，並提出暫停會員資格程序，要求冰協5月4日前提交書面解釋。不過，記者發現港協自去年11月發出《指引》至今，文件提供的國歌下載連結，未能直接導向英語下載頁面，而下載的音樂檔名稱亦有機會出現「亂碼」，同時指引亦無提及，倘賽事大會人員拒絕與港隊檢查國歌是否正確時，應如何處理。