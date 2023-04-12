女大專生FB發布警員資料　並留言稱唔好share　認違禁制令判緩刑

女大專生涉於2020年9月在Facebook發佈警員及其家人的個人資料，並稱「記得唔好share出去呀」，違反法庭針對警員「起底」的禁制令，因而被律政司起訴藐視法庭。女生早前承認法律責任，案件早前押後以讓她申請法援，惟遭法援署拒絕。高院法官高浩文今（12日）聽取被告親自求情後，判她入獄21天，但緩刑12個月，另下令她向律政司支付3萬元訟費，書面理由擇日頒布。



原告為律政司司長，被告則為葉倩敏（20歲，職訓局兼職學生）。

被告沒有律師代表，她陳時稱，早前申請法援但遭拒絕，昨日曾作第二次申請，又解釋因要兼顧學業及打工養家，未有空閒處理法援申請，希望准案押後6星期判刑，但法官本案已曾押後，拒絕其申請。

涉事警員曾受到騷擾

律政司代表指，被告將一個從Telegram獲得的訊息，公開發佈到Facebook上，並稱「記得唔好share出去呀」，又在句末加上一個無奈的表情符號，明顯是要呼籲他人散播訊息，此屬加刑因素。涉事警員因此收到騷擾，甚至要更改Instagram帳戶名稱。律政司代表同意法官指，本案有數項求情因素，包括：被告自行刪除帖文、沒有否認刑責、沒有案底，以及案情並非同類之中最嚴重。

被告稱感到非常拘歉及後悔

被告求情稱她因一時衝動及無知犯案，發文後翌日已經刪除，現已明白其行為不但會影響到自己，更會影響他人，感到非常抱歉及後悔，承諾不會再犯。對於律政司要求被告在案中承擔16萬元訟費，她表示自己平日兼職打工，月入大概5000元，家人需申請綜援過活，請求法庭寬大處理訟費事宜。法官判被告入獄21天，但准緩刑12個月，又下令她承擔部份訟費，書面理由留待日後頒布。

案件編號：HCMP539/2022