「港康碼」未曾使用已壽終正寢　資科辦：系統涉2000萬元開支

港府因應新冠疫情爆發，曾於2021年12月推出「香港健康碼」系統，為香港及內地免檢疫通關作準備，惟隨兩地免檢通關後，一直備用的「港康碼」未開始使用即已壽終正寢。



創新科技及工業局轄下的政府資訊科技總監辦公室回應特別財委會質諮時，指「未開始已經結束」的「港康碼」，由外判承辦商協助日常運作，營運及維護系統相關開支約為2,000萬元，資科辦已完成刪除系統內所有帳戶資料。



原供與內地通關使用 爆第五波兩地暫停商議

資科辦表示，於2021年12月10日推出「港康碼」系統，目的是讓市民提早登記帳戶及熟習系統運作，配合當時與內地商討的通關要求。系統由部門內部資源開發，並由外判承辦商協助日常運作，營運及維護系統的相關開支約為2,000萬元。

資科辦稱，「港康碼」推出時目的是為當時正商討有序恢復內地與香港人員正常往來作好準備，但由於出現第五波疫情，相關通關安排的商討亦因而暫停。

「港康碼」官網刊登提示，提醒市民毋須使用香港健康碼入境內地。(「港康碼」官網截圖）

資科辦已刪除所有帳戶資料

資科辦又指，隨香港與內地與今年1月8日起分階段通關，市民已無須使用健康碼入境內地，故「港康碼」系統已經停止服務。系統網站亦已刊登提示，提醒市民毋須使用健康碼入境內地。資科辦已完成刪除系統內所有帳戶資料，確保嚴格遵從《私隱條例》下的相關要求，並已發出短訊通知所有帳戶登記人有關安排。

據該辦公室今年初回覆查詢表示，「港康碼」推出後共接獲80萬名市民申請註冊帳戶。

▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼

