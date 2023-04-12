有圖｜東鐵線大埔墟站月台豎起首塊玻璃圍欄　港鐵：年中裝閘門

港鐵東鐵線不時有乘客墮軌，造成人命傷亡之餘，亦影響列車服務。路政署回覆立法會特別財委會查詢時，指過去三年共發生46宗乘客落入路軌個案。今日（12日）網上流傳大埔墟站4號月台已出現「首塊閘門玻璃」，記者晚上到站內視察見該處已有一塊玻璃門，並貼上「正進行工程、為安裝月台自動閘門做好準備」的告示。



港鐵回應指，現時在大埔墟站開始安裝的玻璃圍欄屬該前期工序的其中一項，目前各項前期工作進度理想，預計首批閘門會於今年年中起於馬場站及大埔墟站開始安裝。



東鐵線近三年46宗墮軌

路政署回應表示，過去3年共發生46宗乘客落入路軌個案，包括2020年的18宗、2021年的12宗及2022年的16宗。路政署指，港鐵已就東鐵線安裝自動月台閘門進行前期工程，包括加固月台結構和安裝嵌固組件。

路政署又說，由於以往的12卡列車與現時新9卡車車門位置不同，故安裝閘門工作只能在2022年5月東鐵線過海段通車及新9卡列車全面投入服務後才能進行，目前港鐵最近已就新9卡列車完成所需的信號系統提升和停車位置的調整。

網上今日亦流傳，大埔墟站4號月台出現東鐵線「首塊月台閘門玻璃」。記者晚上到該站視察，並發現該處已安裝一塊玻璃圍欄，並有港鐵職員在附近站崗。

東鐵線過往因無安裝閘門，不時有乘客落入軌道。 （資料圖片/夏家朗攝）

港鐵：馬場站及大埔墟站開始率先安裝

港鐵回覆查詢表示，一直按步就班地進行一系列安裝閘門前的基礎工序，現時在大埔墟站開始安裝的玻璃圍欄，屬該站安裝自動月台閘門前期工序的其中一項。港鐵又稱，目前各項安裝自動月台閘門的前期工作進度理想，預計首批閘門會於今年年中起於馬場站及大埔墟站開始安裝。

路政署補充，港鐵今年年中在馬場站及大埔墟站開始安裝首批自動月台閘門，隨後在其他車站進行安裝，港鐵會根據上述安裝首批自動月台閘門的經驗，檢視其他車站自動月台閘門的安裝時間表，以期盡快完成安裝工程，相關安裝費用由港鐵承擔。