議員批海外醫生認可資格名單拒非英語學院　政府指年內會再交名單

政府上月初公布第二批海外醫生認可醫學資格名單，復旦大學成為首間上榜的內地院校，惟該課程為全英語教學，並只限海外公民報讀。醫療衞生界立法會議員林哲玄早前去信政府，對於名單內只有一間內地大學感到失望，認為非英語授課並非拒絕大學納入名單的理由。



今日（4日）立法會就《2022年醫生註冊條例》舉行會議，立法會議員何君堯質疑條例並無明言院校有關課程的授課語言須使用英語。他強調，香港的官方語言為中英雙語，為何一定要用英語，認為「呢啲思想唔該解放下先，你回歸到現在，你思想仲未回歸到。」立法會議員張宇人指，將儘快與新任局長及相關人士舉行閉門會議，商討條例及授課語言等相關問題。



食物及衞生局副秘書長（衞生）關如璧表示，將爭取在今年內提交餘下的認可醫學資格名單，惟有不少議員質疑兩批名單內的院校皆以英語授課，無疑將中文授課的院校排除在外，杜絕醫生來港的機會，無法解決迫在眉睫的本地醫生流失問題。

有議員指「病人可能有心理準備條龍會越排越長」

立法會議員陳凱欣認為，由於疫情，醫生執業試已經取消四次，加上過去一年本地公營醫療的醫生流失率嚴重，「病人可能有心理準備條龍會越排越長」，故不應再用語言區分醫生。關如璧回應指，如課程非以英語授課，未必符合條例的大體要求。現時當局審視一籃子因素，特別委員會將再作商討。

立法會議員何君堯（立法會會議截圖）

何君堯則表示，香港以中文及英作為官方語言，又指出條例並無明言院校有關課程的授課語言須使用英語，以中文作授課語言不代表課程有瑕疵。他表示，特別委員會不能畫地為牢，質疑院校為何一定要用英語授課才能被納入名單，「呢啲思想唔該解放下先，你回歸到現在，你思想仲未回歸到。」他又建議，當局應該統計有多少在外讀書的香港永久性居民返港執業，如人數不足，可不單止針對香港居民，並可再「開闊啲。」

稍後會與新局長及相關人士舉行閉門會議

問及誰負責制定名單？關如璧指出，特別委員會根據QS、泰晤士及世界大學學術排名作為藍本，選擇多於100間院校，掌握院校的相關資料再進行篩選。張宇人表示，將會綜合今天各議員對於條例及語言問題的意見，與新局長及相關人士舉行閉門會議。

政府去年11月根據經修訂的《醫生註冊條例》成立設於醫務委員會轄下的委員會，負責檢視與香港兩所大學醫學院課程質素相若的非本地醫學院課程，從而訂定認可醫學資格名單。現時有兩批，共有50間大學被納入名單。