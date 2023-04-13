日本駐港總領事館籲在港日人注意財物安全　接報尖沙咀當街搶手袋

日本駐港總領事館今（13日）向在港的日本國民發出提醒訊息，指香港今年首兩個月的盜竊案增加，當中扒竊案較更去年上升近96%。通告表示，領事館近日亦接獲多宗日本人在香港被偷竊的案件，有兩宗個案均發生在尖沙嘴區，包括有人當街搶手袋。



通告亦指，不少盜賊團伙作案地點多在遊樂場、商業設施廁所出入口附近，提醒在港的日本人要注意財物的安全。



（日本駐香港總領事館官網截圖）

日本駐香港總領事館今（13日）於官方網站表示，引述香港報道的數據表示，今年1至2月本港錄得的盜竊案比去年同期增加37%，當中扒竊案件更比同期增加近倍達96%。不少盜賊團伙作案地點多在遊樂場、商業設施廁所出入口附近，提醒在港的日本人要注意財物安全。

通告亦指，日本駐港總領事館近日亦接獲多宗日本人在香港被偷竊的案件，當中的兩宗個案均發生在尖沙嘴區。其中一個受害人是被駕車的賊人從後搶走財物，另一受害人則是在背着背包於路上行走時，突然從後面走來的歹徒從後伸手入背囊竊走貴重財物。

領事館提醒日本國民遊港期間應留意財物，檢查周圍環境並保持警惕；盡量分開護照、錢包等貴重物品及背包放在視線範圍內。通告亦提醒日本國民，不要在使用智能手機或聽音樂時走路，以免分散注意力，難以了解周圍的環境。