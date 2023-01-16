救救照顧者・1｜70歲老婦照顧86歲失智丈夫　崩潰邊緣　何以安睡

告訢你一個震驚的數字，剛過去的2022年，香港發生30宗兇殺案，當中最多的不是情殺、仇殺，而是「照顧者」不堪壓力、殺害至親的倫常悲劇。去年6宗照顧者兇案，死者有年邁的父親、多病的妻子、還有親生兒女。能做什麼嗎？專責安老事務的行政會議成員說，仍要等待共識，不排除要再多一兩宗慘劇，才達到要採取行動的「觸發點」（tipping point）。

但《香港01》「救救照顧者」系列訪問的多位照顧者卻異口同聲說，壓力已在「爆煲」邊緣。我們先看看70歲琴姐（化名）獨立照顧86歲失智丈夫的故事。



「救救照顧者」系列報道（之一）

琴姐今年70歲，獨力照顧86歲的丈夫。（歐嘉樂攝）

打架、偷走 無法適應院舍生活

琴姐家中，放滿日常用品、衣服及雜物，唯獨見不到有家庭合照。

琴姐說，丈夫舊時不顧家，「一分錢也沒給家裡」，無錢供養、不願意照顧孩子，還經常指罵，令親子關係惡劣，孩子長大了，都不待見父親，日復日不分晝夜的喧鬧，也促使孩子們不再與父親同住。雖然如此，但琴姐仍惦記同一屋簷下相伴多年的夫妻情份。

丈夫近年經常跌倒，大腿、盆骨、膝蓋等多處動過手術，不良於行，曾兩度入住私營安老院，試過撐着助行器偷走回家，又試過與院友打架，連醫生都認為他不適合在院舍生活，建議琴姐接他回家，或送去醫院的精神科病房。

丈夫多次骨折做手術，不良於行，出入都要琴姐攙扶。（王海圖攝）

不顧反對 接丈夫回家

很多人勸琴姐不要接丈夫回家，但她始終不捨得。她記得曾在院舍看到職員無清洗尿壺，就掛回丈夫床頭，惹來很多蒼蠅，「我個心好委屈，回家後眼淚一滴一滴流，我接他回來又難，不接回來又難。」

幾經掙扎，琴姐辭去工作，將丈夫從院舍接回家，「有個安樂、舒適的床睡覺，大吉利市自然走了，我甘心情願。」

琴姐掛在牆上的月曆，夾着多張紙條。（歐嘉樂攝）

身心壓力拖垮身體 無法入睡

琴姐家中其中一個掛在牆上的月曆，夾着多張紙條，其中有一張寫道：「一個人的付出、和回報，有不成的正比，是很痛苦的。」

無償付出，日夜照顧，換來的卻是身心俱疲。「我萬萬想不到，接他回來，給他折磨到我的身體，完全睡不到，日日支撐。」夜裏為丈夫清理大小二便，日間要顧一日三餐、沖涼、如廁，偶然獨自外出，也無法喘息，「出去一會，心裏又掛住，怕他跌倒，即刻回來。」

失眠、耳鳴、周身骨痛、腰骨勞損，身體撐不住，精神及情緒亦然。丈夫不時的失控謾罵，重提往日瑣事，夾雜粗言穢語，難以叫停，「喝止不住，不停地鬧，鬧到我好像有火衝上頭，整個人被他鬧到鑽牛角尖」。

話唔定下一次輪到我。 琴姐提及照顧者悲劇

忙着照顧丈夫，媽媽病逝，琴姐亦無法抽身探望。（歐嘉樂攝）

母親內地逝世 無緣最後一面

忙着照顧丈夫，居於內地的媽媽病逝，琴姐亦無法抽身探望，面對親人質疑，她很無奈：「其他人沒有這樣的老人家在家中，但我有，我要得媽媽就要不到老公，要得老公就要不到媽媽。」

心有虧欠，琴姐無法入睡，看着媽媽離世前的影片，更將媽媽的情況，投射在自己身上，「我看到她掙扎，掙扎了十多日，沒有吃東西，沒有飲水，我想起自己，人生這樣好驚、好驚。」親友一句有意無意提問，不知琴姐老了，有誰來照顧，她更感心慌。

琴姐提到，丈夫不喜歡用尿片，很多時都要她扶著去洗手間。（歐嘉樂攝）

回望自己的決定，琴姐嘆道：「我明明有好的心態，有個方向，希望搞好生活，照顧好丈夫，但現在完全被目前的氣氛埋沒。」

照顧壓力瀕臨爆煲，支撐着琴姐的是幾個孫兒。每當夜深人靜，琴姐總會悄悄拿出手提電話，望着孫兒的照片，對自己說：「唔得，唔得，我要振作個人生，我一定要好開心。」

琴姐渴望有人幫，但已不敢再抱有期望。（歐嘉樂攝）

政策黑洞 可有實際支援？

談到政府支援，琴姐也接觸過不少服務，例如丈夫去過日間護理中心，但後來因為腳腫入院治理中斷服務，之後無再去過；申請送飯、清潔等家居服務，終未獲安排；現有的照顧者津貼申請門檻高，名額少；輪候到津助院舍宿位，但醫生說丈夫仍有認知能力，為免他再嚷着回家，建議「暫緩」。

有渴望、但不敢再抱期望，琴姐說政府不如實實際際，提供直接的經濟援助，有三四千元應付生活，為丈夫買營養奶粉、添置暖床氈，也好讓她有多個錢，若能偷空外出喘息，可跟朋友逛街、吃飯，「我不是想嘆世界，而是已經辛苦了大半世，我想開心下，走完下一段路。 」

一直專注老人事務的行政會議成員林正財，如何看現時的處境，請留意明日報道。



救救照顧者・專頁｜國際大都會不敢直視的黑暗 誰可支援他們？