救救照顧者・6｜家人突移民　遺孻仔與年邁母親　尋支援幾度撲空

阿聲今年50多歲，哥哥在外地工作，姐姐數月前離港，留下他獨自在港照顧88歲的母親，既孤單，也漫長，彷彿見不到盡頭。眼見媽媽自理能力和認知能力有衰退迹象，阿聲很擔心，怕將來媽媽需要一些貼身的照顧，自己難以協助，也擔心屆時將無法兼顧生活及工作。他曾尋求照顧者支援服務，卻幾度撲空。



「救救照顧者」系列報道（之六）

阿聲最怕萬一媽媽媽身體轉差，未來難以兼顧工作、個人生活及照顧。（夏家朗攝）

家人移民 離港後才告知

阿聲的姐姐數月前離港，到埗後才表明是移民，不再回來，讓他覺得家人將他丟下，留在香港獨立照顧媽媽，「我們是親人，應該跟我們商量好，有什麼安排、有什麼可以幫我照顧媽媽才離開。你好像完全不用理會，好似一句講完，不辭而別，很氣憤。」事隔數月，有時也覺生氣無意義，但他仍然忍不住說：「心情是難受，這些是屋企人、親人，但好似連朋友都不如。」

阿聲的哥哥在外地工作，姐姐以往即使在港，都甚少參與照顧，過去20多年，一直由他主力照顧媽媽。不過以往遇上突發事，尚可與姐姐商量，現時只能靠自己解決。

香港人口老化問題嚴重，照顧者支援依然很少。（夏家朗攝）

母親自理能力減退 獨自「硬食」

感染過新冠病毒後，阿聲留意到，媽媽的自理能力及認知能力似乎正逐步減退，簡單如開熱水爐，以往駕輕就熟的幾個步驟，媽媽卻反複問了好幾次。

察覺到媽媽的變化，阿聲開始憂慮，離家一會兒，就會擔心媽媽在家跌倒，一想到媽媽將來或要人協助如廁、沖涼，他直言擔心照顧不到。一切「硬食」，獨力照顧的路彷彿見不到盡頭，似沒完沒了，「如果我抽不到身，工作又不穩定，朋友也很少聯繫，會影響我人生各方面平衡。」

阿聲主力照顧媽媽20多年，阿聲也有質疑及埋怨，也認為母親也有責任。（夏家朗攝）

無輪流照顧 母親亦有責任

主力照顧媽媽20多年，阿聲也有質疑及埋怨，「我覺得我的哥哥姐姐將整個責任交給我之餘，我媽媽也有少許責任，因為我媽媽也覺得負起這責任的，應該是我。」

每每見到鄰居、親友的家庭可以幾兄弟姐妹輪流照顧父母，他百感交集，也多次為此跟媽媽爭執。「我媽媽初時也很固執，覺得自己沒錯，當我說很多次，她也覺得自己有處理得不好，也會覺得有少許害了我。」

阿聲坦承有想過跟哥哥姐姐一樣，搬走不跟媽媽同住，「但你看見她一個人，如果我搬走，更加沒有人理她，我會很擔心她。」

阿聲曾主動尋求照顧者支援服務，但幾度撲空。（夏家朗攝）

尋求照顧者服務 幾度撲空

既想盡力照顧，又想維持生活各方面平衡，阿聲曾主動尋求照顧者支援服務，但幾度撲空，為媽媽提供上門復康服務的職員，著他自行去其他地方找服務。在網上找到的照顧者小組分享活動，因為跨區無法參與，他居住的社區，更完全找不到這類服務，令他難以理解：「為什麼那些政府機構只照顧老人家，不照顧照顧者呢？」

輾轉下阿聲認識了生命熱線的社工，開始參與活動，他說雖然不會直接解決到生活及照顧上的問題，但至少能幫他平復情緒，尋回內心平靜：「不用告訴我有什麼解決方法，但有人聆聽，整個人已鬆很多。」他一再強調，希望政府為照顧者提供心理輔導，幫助照顧者調整心理，繼續照顧長者、也繼續自己的生活。

生命熱線執行總監吳志崑（左）、生命熱線程序策劃經理秦維德（右）。（夏家朗攝）

生命熱線執行總監吳志崑指，移民潮下離開的人大多是三四十歲，他們的父母現時被照顧的需要不大，情況未算嚴重，但隱憂在於十年八載後，當這班父母七八十歲，如只有一名子女留港照顧，該名子女要承受的壓力將會很大。

吳志崑建議移民的家人，主動與在港的家人多聯繫，最好就照顧事宜達成共識，讓對方知道不是獨自承擔照顧，同時要信任及尊重對方，避免「指指點點」，為在港的照顧者徒添壓力及情緒。

生命熱線程序策劃經理秦維德則指，遇到家人突然離港，留下來的照顧者會有很多情緒，如果加上其他生活及工作的壓力，他們的情緒會更複雜。

秦維德續指，坊間的照顧者支援服務，近年雖然開始增加，但仍未見整全的服務，而現存的社福服務各有限制，譬如長者中心以65歲或以上的長者為服務對象，未必能為未滿年齡的照顧者提供支援。他期望政府繼續增撥資源，並研究照顧者的定義，逐步提供更多適切服務。

救救照顧者・專頁｜國際大都會不敢直視的黑暗 誰可支援他們？