救救照顧者・2｜好先生患認知障礙變脾氣暴躁　八旬妻尋喘息空間

80歲的余婆婆自11歲與年長一歲的丈夫相識，相守逾半世紀，但最熟悉的枕邊人，患上認知障礙症之後，昔日的好好先生，變了另一個人，常發脾氣、重複發問、亂扔物品、胡亂食藥、偷走出街，愈是照顧、愈多磨擦。

余伯伯每周一次、每次幾小時到長者中心活動，成為余婆婆的唯一個人時間。她深知丈夫的病無法治癒，期望政府有資源，可安排日間暫託或政府安老宿位，讓夫婦二人都有喘息空間，安享晚年。



「救救照顧者」系列報道（之二）

80歲的余婆婆自11歲與丈夫相識，相守逾半世紀，但最熟悉的枕邊人，患上認知障礙症之後，變了另一個人。（梁鵬威攝）

81歲的余伯伯退休前是網球教練，教過林子祥、劉嘉玲等許多名人，提起往昔，總是精神奕奕。但在旁的余婆婆，聽到丈夫講錯一些細節，禁不住搖頭苦笑。

「他以前年輕時，是個性很好的人，但逐漸變了，現在真是不可理喻，我們很辛苦。」余婆婆跟丈夫是同學，自11歲相識，20多歲結婚，相守至今逾半世紀。七年前她發現丈夫變得易怒、常發脾氣、動不動就開口罵人，看醫生才知道他患上認知障礙症。

余伯伯年輕的時候是好好先生，但患上認知障礙後，變成另外一個人，脾氣大，甚至不可理喻。（梁鵬威攝）

余伯伯患病後，夫妻倆的日常相處愈來愈多磨擦，「以前一個好好先生，什麼事都有商有量，現在他不會跟你商量，你講他不會聽，他卻可以命令你做事。」提醒食藥、搽藥膏，都能觸動丈夫的神經。

他們曾到旺角飲茶，但余伯伯突然在鬧市中「失蹤」，又拒聽電話，余婆婆唯有發動親友尋人，好不容易等到余伯伯接聽電話，卻不願意透露身處位置，「他說我為什麼要告訴你，彌敦道這麼長，你全部都認識嗎？」擾攘一番，才終於在銀行中心附近找到他。

余伯伯試過偷走，令余婆婆非常擔心。（梁鵬威攝）

余伯伯曾夜半遊走、獨自離家，余婆婆試過在家門加上鐵鎖，又惹來責難：「你為什麼加鎖，你想一鑊熟嗎？」丈夫發完脾氣後很快便忘記，下一次態度依然，余婆婆卻無法訴說不滿，心理負擔不斷加重，「你說沒有情緒就是假的，肯定有情緒，自己的心⋯⋯真的說不出。我真的有苦說不出，那種滋味，你不是親身體會，是不會懂的。」

積壓下來的情緒及壓力，只能靠偶爾跟朋友傾訴來抒發，「我有時說，我寧願快點死，但我死了，他很可憐，他不懂得照顧自己。有時情緒上來時，就覺得很心灰。」

余婆婆深知丈夫的病不能治癒，現時希望丈夫能多去中心活動，盼可延緩病情，同時給予她喘息的空間。（梁鵬威攝）

子女都在外國工作，雖然聘請外傭，但始終言語不同，很多事仍要余婆婆親力親為，唯獨外出購物時，外傭可留在家中看顧一會兒，「如果無工人，我寸步難行，無法外出，不能放任他一人在家。」

余伯伯很喜歡到長者中心，每星期一次，讓余婆婆有喘息空間。（梁鵬威攝）

余伯伯現時每星期有一日，會去長者中心，有人陪伴聊天和玩樂，每次他都很期待，早早起床，換好衣服，這短短幾小時，成了余婆婆喘息的空間。她慨嘆資源有限，「資源不足夠，如果讓他有日託，日日有人跟他傾下、活動下，可能他會好點。」余婆婆期望，政府增撥資源，讓丈夫每日可以去中心參與活動，或提供日間暫託服務，在幫助丈夫延緩病情的同時，給予她喘息的空間。

「老實說，如果我30多、40歲，照顧是沒問題的，但我已80歲，所以我有壓力。」余婆婆自言身心早已力有不逮，「我唯一要求自己這麼大年紀，仔女不在身邊，希望他能夠輪候到入住政府老人院。希望我到這個年紀，讓他在安老院，舒舒服服過，我自己也可唞啖氣。」

一直專注老人事務的行政會議成員林正財，如何看現時的處境，請留意明日報道。



愈是照顧、愈多磨擦，余婆婆說在照顧丈夫上，有苦自己知，難言明箇中滋味。（梁鵬威攝）

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