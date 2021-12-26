杞子營養｜明目護眼降血脂血壓4大好處　處於感冒發燒者不宜食用

杞子（又稱枸杞）是一種常見的中藥材，主要作為藥用與食補兩種用途，無論入藥或入菜都適合。《本草綱目》上記載：「枸杞，補腎生精，養肝，明目，堅精骨，去疲勞，易顏色，變白，明目安神，令人長壽」。



簡單來說就是有補腎，養肝明目，使筋骨強韌，消除疲勞，延年益壽、延緩衰老等功效，因此它還有個「長壽藥」的美譽！

▼杞子的4種好處（按圖看清👇👇👇）

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1. 降血脂、血壓

含多種營養素，如：維他命B雜、維他命Ｃ、β-胡蘿蔔素、甜菜鹼、多醣體等物質，可降低血液中膽固醇、三酸甘油脂的含量，預防動脈硬化、高血壓的發生。

2. 黏膜修護

含有豐富的β-胡蘿蔔素，含量是胡蘿蔔的2.4倍。β-胡蘿蔔素可以促進黏膜組織的修復，以及妨礙細菌、病毒入侵黏膜。

3. 明目護眼

含豐富的玉米黃素、葉黃素，這兩種營養素可以維持黃斑部的正常運作，還可以協助抵抗藍光、降低自由基對眼睛的傷害。

4. 保養肝臟

含有抗氧化素：甜菜鹼、多醣體，這些成分具有保護肝臟的功用，可以抑制脂肪在肝臟堆積，並促進肝細胞新生，達到預防輕度脂肪肝的發生，或輔助改善脂肪肝的問題。

吃杞子注意事項

食用量：健康成年人可每天吃約20克。

不適宜者：處於感冒發燒者、身體有炎症者、腹瀉者盡量避免食用。



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