湯水食譜｜杞子圓肉燉肉眼 助孩子增強抵抗力 附有保留湯汁小貼士

孩子容易體弱多病，不少媽媽選擇燉滋補又健康的湯給孩子飲用，令其強身健體。有港媽分享了「杞子圓肉燉肉眼」，燉湯是一人份量，做法簡單，更附有保留湯汁小貼士。燉湯好處多，有興趣的媽媽不妨參照製作！

（資料授權：facebook「今晚煮乜好」@Emily Chiu）



杞子圓肉燉肉眼 助孩子健脾補腎、增強抵抗力

「杞子圓肉燉肉眼」十分適合孩子飲用，以下分享了製作方法：

杞子圓肉燉肉眼（圖片來源：Facebook@Emily Chiu）

材料 :

1.杞子 10-12粒

2.圓肉 10粒左右

3.肉眼 $80 約一大碗

做法 :

1.先將肉眼洗淨後切薄片，杞子圓肉洗淨備用。

2.將飯碗反轉放燉盅內， 然後將切好的肉眼逐片放上碗上直至放完。

3.隨意放杞子圓肉在燉盅內，不用放任何水。

4.蓋好燉盅，將清水加入外鍋裏，之後按燉盅相關的時間和程序，燉肉時間2.5 至3小時，完成後把所有肉及杞子圓肉取走，並拿走反轉的碗。

5.所有湯汁精華就在燉盅內，不用加任何調味料，直接飲用即可。

小貼士

1.肉眼只需洗淨，不需汆水。

2.放置反轉飯碗可避免肉過分吸湯汁。

《 內容獲 Emily Chiu ＠facebook「今晚煮乜好」授權轉載》

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燉肉汁功效

普遍人認為燉肉汁有助修復元氣、強身健體，而且大小朋友也適合飲用。趙仕祥中醫師受訪時表示肉類在中醫養生中謂血肉有情之品，燉肉汁既可滋補元氣，又可強身健體。燉肉汁適合身體較弱、平素易病、甚至時常傷風咳嗽的小朋友與老人家飲用，有增強抵抗力之功效。

(圖/photoAC)

燉肉汁選材推介 若孩子飲用要慎選食材

選材各有不同功效，大多以豬，雞及魚為主。中醫認為豬肉性平味甘，具有滋陰養血，潤燥益氣、健脾補腎、排水消腫之功效；而雞性溫、入脾胃經，具有溫中養氣、尤其具補腎作用，適合虛弱體質，或病後初愈人士。

若然是小朋友食用，應以平和為主，如豬肉、雞肉。可以加入淮山、蓮子等同煲，以補脾益胃。但注意的是，牛和羊等比較較燥熱，小朋友食用則盡量要避免或減少。

大小朋友也適合飲用燉肉汁

小朋友脾胃發育未成熟，飲肉汁比直接吃肉更易於吸收當中營養。

燉肉汁同時適合手術後康復中、或需熬夜而常睡不好、甚或工作辛勞沒精神的人士；而坐月中的媽媽飲用，可以大補元氣、快速補充體力、調養身子。

部份人不宜飲用 或有機會拖長疾病

一般外感熱病、瘡瘍之症，不宜自行飲用，需醫師指示較穩妥。

由於肉汁含有補益性質，凡有外感、瘡瘍之症避免服用，否則容易引致宿疾或延長。中醫的術語有謂「閉門留寇」，意思是比喻把寇賊關到屋裏。也就是説有病邪入體內的時候，治療若先施行補虛之法，就會增強身體保護力，等於是閉了門，將病邪留在體內，那就很難驅除。因此邪盛體虛時治療首當祛邪，多不先行進補。