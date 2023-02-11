鄭錦滿涉爬水渠逃出理大　暴動罪成囚44月　7人作義載等囚7至13月

熱血公民前成員鄭錦滿，於2019年警方圍堵理大期間，被指爬水渠逃離理大，早前被裁定暴動罪成，另7人涉準備「家長車」等，為逃出者提供「義助」或其他支援，則妨礙司法公正罪成，案件今(11日)在區域法院判刑，暫委法官鄭念孳判鄭錦滿入獄3年8個月，另7名提供義載或協助示威者逃離現場人士，則判囚7至13個月不等。



8名被告：葉嘉祺（27歲，司機）、何志豪（28歲，裝修工人）、鄭錦滿（32歲，前立法會議員助理）、陳啟賢（33歲，民政事務總署行政主任），黃逸滔（25歲，無業）、馮思睿（30歲，舞台燈光工人）、林泳汶（31歲，廣告導演）及梁祖光（24歲，售貨員），原本同被控於2019年11月20日，在香港連同其他人意圖妨礙司法公正，即妨礙香港警務處將會作出逮捕的作為。

鄭經審訊後被裁定脫妨礙司法公正罪，但控方審訊期間加控的暴動罪則罪成，鄭被判入獄3年8個月，餘下7名被告，葉、黃及梁等3人在開審前認罪，被判囚7至10個月，餘下4人則審訊後被裁定罪名成立，則入獄12至13個月。

鄭錦滿原本被控妨礙司法公正罪，被裁定罪名不成立，但控方審訊期間加控的暴動罪則罪成。(資料圖片)

多名被告涉提供義載服務

其中葉及梁認罪後，他們承認的案情中，提及他們欲以「家長車」提供「義載」服務，法官亦認為其他被告當時在被捕犯圍出現，目的是想以「義載」或其他方式協肋逃出理大人士離開，故裁定他們亦妨礙司法公正罪成。

官認為鄭走投無路爬渠離開

鄭錦滿被捕時身上有臭味，並有警員目睹他從渠口爬出，辯方曾指地下水道有毒氣和污水，鄭等人無法只靠防毒面罩及頭燈，從水渠行至理大外的位置，法官鄭念慈早前裁決時卻指，理大內的渠道接連公用渠道，渠口闊度足夠讓成年人通過。根據鄭錦滿身上的臭味及裝備，唯一合理推論是鄭參與暴動並被困，認為他走投無路下，不顧危險爬渠離開，因此裁定鄭暴動罪成。

2019年11月20日，警方發現疑有人從下水道逃出理大。(詳看下圖)

+ 3

案情指，警方於當日收到消息指有示威者欲經渠口逃離理大。有警員於凌晨巡邏時，發現被告何志豪向信民樓奔跑，便將他截停，並在何身上搜出一輛停泊在忠孝街車輛的鎖匙。何警誡下承認，想協助逃出理大的人上車離開；同日早上，警方在紅磡半島豪庭外，發現被告陳啟賢手持電筒照射渠口，將竹枝搬到渠口位置，將繩綁在石柱上 後拉繩，鄭錦滿與另一人先後從渠口爬出；至於被告馮思睿和林泳汶當時則在私家車上，曾多次下車觀察渠口情况。根據行車紀錄儀錄音，林曾說：「個窿愈嚟愈多人去」及「窿位見到有人落去游繩救緊人」。

案件編號：DCCC 363、314/2021