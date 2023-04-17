消委會｜小米Redmi平板電腦與10.9吋蘋果iPad同獲4星半　平$1400

第一期消費券3,000元已在本周日（16日）派發，平板電腦的用途廣泛，可用於上網、繪畫、閱讀、教育或線上會議等，相信亦是市民考慮購買的產品之一。消委會今（17日）公布「最新10款平板電腦評分」，涵蓋多個熱門品牌，價格由1,398元至12,988元不等，當中蘋果成為最大贏家，其中兩款iPad Pro獲得最高分的5星，普通版iPad（10.9吋）亦有4星半。



不過亦有其他品牌的性價比不俗，例如小米的Redmi Pad及三星的Galaxy Tab S6 Lite，同樣獲得4星半，與普通版iPad相同，但價格相對較便宜，WiFi版僅分別售2,099元及2,688元。若以Redmi Pad為例，消委會讚揚其10.6吋的屏幕質素不俗，電池容量高達8,000mAh，可持續觀看影片20小時及上網16.8小時，價格比普通版相差1,400元，11吋的iPad Pro更達4,400元。



▼消委會10款最新平板電腦評分一覽▼



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蘋果兩款iPad Pro獲滿分5星 最平索價$6499

消委會發布的「最新10款平板電腦評分」，以速度效能、屏幕質素、方便程度、電池表現等，共10項測試作為評分標準。結果顯示，僅得兩款平板獲得5星滿分，分別是蘋果的iPad Pro 11"及iPad Pro 12.9"。不過兩款平板的價格略貴，若以較便宜的WiFi為例，視乎儲存空間大小，最低亦要索價6,499元及8,899元，並非所有市民均可承擔的價格。

小米、三星、蘋果及微軟四款平板獲4星半

評分4星半方面，亦有4款平板上榜，分別是小米的Redmi Pad、三星的Galaxy Tab S6 Lite、蘋果普通版iPad、微軟的Surface Pro 9。若將價格考慮在內，又以小米及三星兩款平板的性價比最高，毋須3,000元便有交易，分別為2,099元及2,688元（WiFi版）。

小米Redmi Pad僅售$2099 屏幕靚惟前置鏡頭功能遜

其中，小米Redmi Pad屏幕為10.6吋，重447克，採用Android12系統。消委會便讚揚其屏幕質素不俗，色彩分明及對比度高，顯示文字清晰；而電池容量高達8,000mAh，充電後可持續觀看影片20小時及上網16.8小時，即使電池耗盡後，短充30分鐘便可再戰4小時。

惟美中不足是，評語亦提到開機速度頗慢，需時約55秒；若用前置鏡頭拍攝影片，畫面細緻度不足，色彩過度飽和及帶有雜訊，而視像通話時畫面亦出現同樣情況，順暢度亦欠理想，肢體動作更有滯後的情況。

三星Galaxy Tab S6 Lite隨機附送觸控筆 大部份測試表現不俗

三星的Galaxy Tab S6 Lite屏幕為10.4吋，重464克，採用Android12系統。消委會讚揚其機身設計，大部份測試項目均表現不俗，使用亦非常方便，而隨機附送的S Pen筆感不俗，可用於書寫、繪畫及翻譯等。

不過消委會亦指出其屏幕質素一般，閱讀電子書時背景顏色偏黃，顯示文字的細緻度不足，輕微出現「起格」。若用前置鏡頭視像通話，影片順暢度不足並帶有雜訊。此外充電速度較慢，需約3.8小時才可充滿電。

蘋果的兩款iPad獲得最高分的5星。（資料圖片）

微軟Surface Pro 9索價12988元最貴

至於微軟的Surface Pro 9，為唯一採用Windows系統的平板電腦，屏幕達13吋，重881克價格亦是所有測試樣本中最昂貴，Core i7版本索價12,988元，Core i5版本亦要8,688元，僅蘋果iPad Pro 12.9的價格能與之一拼。

消委會則讚揚其處理器表現優秀，複製500MB資料及開機速度頗快，僅分別需12秒及9秒；用前置鏡頭視像通話亦頗為細緻，機身設計不俗設有背部支架。不過因重量達881克，攜手及單手使用時非常不便，使用桌面模式時若欠缺滑鼠亦較為不便。

諾基亞T21最便宜售$1398 機身輕巧但硬件質素欠佳

此外，諾基亞T21則最為便宜，屏幕為8.0吋，重372克，採用Android12系統，WiFi版僅售1,398元。但一分錢一分貨，除了機身輕巧及電池續航力表現不俗外，其屏幕質素、內置揚聲器、後置鏡頭拍攝影片的畫面及音質，均被批評，因此被消委會評為4星。