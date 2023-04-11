冰球世錦賽｜女子港隊返港　隊長夫帶女接機：見到你哋努力好犀利

香港女子冰球代表隊周日（9日）於羅馬尼亞完成女子冰球世界錦標賽3A組賽事，5戰共獲4勝1負，歷史性奪得小組冠軍，獲得下年升班資格。代表隊今午（11日）將返抵香港，有代表隊家屬到場接機，希望跟球員道賀，「恭喜你哋，真係見到你哋努力，好犀利。」



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女子冰球代表隊隊長李雅婷的丈夫梁基華及5歲女兒Kayla也有到場接機，並帶同「I love you mommy and captain of team Hong Kong」的標語。Kayla身穿球衣，揮着區旗，問到媽媽打波的模樣，她毫不猶豫地答：「好叻」。她跟8歲的哥哥都有在學習冰球。

李雅婷的丈夫梁基華也是冰球好手，以往是女子冰球港隊經理人。他表示一直以來妻子出外比賽都會接機，今次也不例外，又指女子港隊今次奪的得好成績，未來要更努力，現時最想向太太及港隊祝賀，「恭喜你哋，真係見到你哋努力，好犀利。」但坦言未想好稍後如何慶祝。

他續指，一個人開始開始學冰球，至少花上萬元去買裝備，小朋友成長得快，裝備更換可能較密，要花的錢更多。他又提到，希望政府在冰球培訓投放多些資源。

▼4月9日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠▼

