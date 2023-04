冰球世錦賽｜女子港隊返港　隊長夫帶女接機：見到你哋努力好犀利

香港女子冰球代表隊周日(9日)於羅馬尼亞完成女子冰球世界錦標賽3A組賽事,5戰共獲4勝1負,歷史性奪得小組冠軍,獲得下年升班資格。代表隊今午(11日)將返抵香港,有代表隊家屬到場接機,希望跟球員道賀,「恭喜你哋,真係見到你哋努力,好犀利。」



女子冰球代表隊隊長李雅婷的丈夫梁基華及5歲女兒Kayla也有到場接機,並帶同「I love you mommy and captain of team Hong Kong」的標語。Kayla身穿球衣,揮着區旗,問到媽媽打波的模樣,她毫不猶豫地答:「好叻」。她跟8歲的哥哥都有在學習冰球。

李雅婷的丈夫梁基華也是冰球好手,以往是女子冰球港隊經理人。他表示一直以來妻子出外比賽都會接機,今次也不例外,又指女子港隊今次奪的得好成績,未來要更努力,現時最想向太太及港隊祝賀,「恭喜你哋,真係見到你哋努力,好犀利。」但坦言未想好稍後如何慶祝。

他續指,一個人開始開始學冰球,至少花上萬元去買裝備,小朋友成長得快,裝備更換可能較密,要花的錢更多。他又提到,希望政府在冰球培訓投放多些資源。

▼4月9日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠▼