林景楠旗下阿布泰百貨　黃埔分店被指自3月起欠租　被追43.18萬元

《香港01》早前發現，民主派初選案被告之一林景楠，旗下連鎖百貨店「阿布泰」，自2月起至少5間分店被追租逾130萬。昨（17日）再有業主入稟區域法院，指「阿布泰」位於黃埔花園的舖位未繳清租金，追討43.18萬元欠款。



原告Palliser Investments Limited，被告則為阿布泰（香港）有限公司及彭廣榮。翻查資料，彭為阿布泰其中一名董事，亦是涉案租契擔保人。

入稟狀指，阿布泰於2022年5月起，租下黃埔花園第十一期聚寶坊G9至10號舖，為期兩年，首年度月租為26.8萬元，次年度月租則為28.5萬元。阿布泰自今年3月起未繳清租金、冷氣費及管理費等雜費，原告遂入稟向被告追討合共43.18萬元欠款，另追收附帶利息等。

案件編號：DCCJ1522/2023