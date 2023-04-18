林景楠旗下阿布泰百貨 黃埔分店被指自3月起欠租 被追43.18萬元
撰文：劉安琪
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《香港01》早前發現，民主派初選案被告之一林景楠，旗下連鎖百貨店「阿布泰」，自2月起至少5間分店被追租逾130萬。昨（17日）再有業主入稟區域法院，指「阿布泰」位於黃埔花園的舖位未繳清租金，追討43.18萬元欠款。
原告Palliser Investments Limited，被告則為阿布泰（香港）有限公司及彭廣榮。翻查資料，彭為阿布泰其中一名董事，亦是涉案租契擔保人。
入稟狀指，阿布泰於2022年5月起，租下黃埔花園第十一期聚寶坊G9至10號舖，為期兩年，首年度月租為26.8萬元，次年度月租則為28.5萬元。阿布泰自今年3月起未繳清租金、冷氣費及管理費等雜費，原告遂入稟向被告追討合共43.18萬元欠款，另追收附帶利息等。
案件編號：DCCJ1522/2023
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阿布泰欠租?
《香港01》發現，阿布泰自2月起，多間分店欠租，欠租分店及金額詳情。