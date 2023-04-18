女病人倒斃東區醫院急症室殘廁　醫管局：入院時分流「次緊急」

一名58歲女病人周日（16日）深夜11時到東區醫院急症室求醫，倒斃等候區無障礙廁所內。由入院到被發現失蹤足足13小時，被視為港鐵紅磡站老翁倒斃殘廁事件翻版。醫管局今回覆傳媒查詢時指，女病人在急症室分流站初步評估為第四級的「次緊急」類別，僅優先於「非緊急」類別



院方表示，無障礙洗手間內的緊急求助鐘一直運作正常，按下後急症室護士站會接到警報，洗手間門外亦有亮燈提示，意味著女病人或未有按下緊急求助鐘；另東區醫院職員每日定時到院內洗手間進行七次巡查及清潔。



等候12小時始見醫生 院方指「病人當時情況穩定」

死者在東區醫院急症室等候超過12小時，昨早（17日）11時許終見到醫院，之後獲安排等候作進一步檢查，院方指「病人當時情況穩定」。不過職員在12時半及1時45分呼叫她名字時，都沒有出現，其後被發現倒斃殘廁。

院方表示，死者前晚（16日）因發燒及咳嗽自行到急症室求診，分流站因應病人當時的症狀，初步評估為次緊急類別，獲安排到急症室等候區輪候。院方稱昨日與病人家屬會面交代事件，並向家屬致以深切慰問，會盡力為家屬提供所需協助。個案將轉交死因裁判官跟進。

▼女病人在東區醫院急症室求醫至死亡過程▼

4.17 11:15——醫生為女病人診斷後，安排等候作進一步檢查，病人當時情況穩定。



4.17 12:30——職員先後於等候區及透過廣播系統呼叫女病人名字，但未能找到她。



4.17 13:45——醫護人員再次透過廣播系統呼叫女病人名字，惟病人未有回應。



4.17 16:30——醫護人員在急症室等候區無障礙廁所內發現女病人失去知覺，隨即為其進行心肺復蘇。



4.17 17:06——醫院宣告女病人不治。



醫管局：高風險病人若失聯會即尋找

醫管局表示，一般而言，若職員透過廣播系統呼叫病人後未獲回應，會根據既定程序再次透過廣播系統進行呼叫。如呼叫高風險病人第一次後未有回應，職員會到等候區尋找或致電聯絡病人，以提供協助。對比昨日新聞稿內容，東區醫院今次未有到等候區尋找或致電聯絡病人，意味著醫院未有列其為高風險病人。

死者料未有按下廁所緊急求助鐘

至於為何未有及早發現病人在殘廁失救，醫管局解釋，東區醫院的職員每日定時到院內洗手間進行七次巡查及清潔，而無障礙洗手間內設有緊急求助鐘，供有需要時使用，按下後急症室護士站會接到警報，洗手間門外亦有亮燈提示，職員會馬上提供協助，而有關裝置一直運作正常，意味着女病人或未有按下緊急求助鐘。

醫管局發言人又指，會繼續物色適合的新科技，以提升病人安全及醫療服務質素。醫管局再次就事件向病人家屬致以深切慰問，院方會盡力為家屬提供所需協助。由於有關個案已轉交死因裁判官跟進，醫管局不便個案的進一步細節。

醫管局：次緊急及非緊急病人輪候時間相對較長

醫管局發言人重申，次緊急及非緊急病人的輪候時間有可能相對較長，由於近日急症室求診的人數較多，懇請市民體諒並耐心等候。醫管局表示，醫護人員會按時巡視於急症室輪候的病人，並會定時為病人量度維生指數或在有需要時安排醫生進行覆檢。醫生亦會因應病人情況而處方藥物或安排適當的檢查（例如心電圖檢查、血糖指數測試及X光等）。在等候期間，醫護人員會盡量鼓勵家屬陪伴病人並與醫護人員保持溝通，以便為病人提供適切的協助。

急症室醫生：難調撥人手去尋找每個失聯病人

有急症室醫生表示，事件是「悲劇」，惟公立醫院每日都不少病人因「等得耐」而自行離開醫院失聯，故很難可以調撥人手去尋找每個失聯病人。他續指，一般而言，醫生都會根據病人是否有精神狀態去決定其是否為高風險的人物，「擔心佢離開醫院會有不測，或者擔心佢有可能會傷害到人嘅都會係高風險」，相關人士如未有回應廣播系統呼叫，醫院會派人手在急症室尋找，當中亦包括洗手間，如無發現即會報告醫院，由醫院尋找，再找不到則會報警。他表示，除非病人行動不便或要臥床，否則不會特意安排其在某些地方等候檢查。

分流護士會根據病情將病人分為五類﹕依次為危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急。