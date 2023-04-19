東區醫院病人倒斃殘廁　林志釉批醫管局沒汲取教訓　倡引追蹤儀器

東區醫院一名58歲的女病人於急症室通宵等待求診，失聯後四小時被發現於等候區無障礙廁所失去知覺，最終不治。香港病人政策連線主席林志釉今（19日）於港台《千禧年代》表示，醫管局似乎無從過往經驗汲取教訓，認為可引入RFID技術實時追蹤病人定位，及於洗手間安裝警報裝置，若長期無佔用或無動靜會響警號。他又提到，急症室環境不便利病人休息，久等後病情有機會轉差。港島東立法會議員梁熙則認為，可考慮為單獨求診人士增設特別等候區域，並僱用非醫護專職人手跟進。



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香港病人政策連線主席林志釉。(資料圖片)

林志釉表示，今次意外屬不幸事件，認為醫管局始乎無從過往經驗汲取教訓，他指若病人於等候期間未有回應廣播或失去聯絡，院方只單靠打電話或人手尋覓病人的做法不理想，且急症室內繁忙，職員會感吃力。

女病人在急症室分流站初步評估為第四級的「次緊急」類別，僅優先於「非緊急」類別，根據機制，因不屬高風險病人，若未有回應廣播，未必會啓動既定程序，尋找或致電聯絡病人，以提供協助。林志釉指，分流未必屬穩妥做法，因被評為「次緊急」的病人若需輪候10多小時，急症室的環境不便利休息，晚上亦未必有餐廳營業，病人亦會因怕錯過廣播嗌名不敢離開，一旦等待期間精神若轉差，亦有機會轉至緊急情況。

他提到，曾倡議引入技術，包括傚法外國醫院以RFID技術，助實時追蹤病人、醫生及儀器定位，且涉及成本不大，相信於急症室應用，於資源上應綽綽有餘。他亦同意，醫管局可考慮於洗手間安裝警報裝置，監察長期無佔用或無動靜的無障礙廁所廁格。林又說，現時科技上有監察維生指數儀器，惟若於急症室供等候病人使用，相信涉及資源較貴。

港島東立法會議員梁熙。（資料圖片/盧翊銘攝）

梁熙籲增設特別專區供單獨求診人士等候

立法會衞生事務委員會委員、港島東立法會議員梁熙則認為，單獨求診人士發生意外較為高危，盼醫管局考慮增設特別區域，可額外僱用非醫護專職人手跟進。他又認同，醫管局可引入RFID技術追蹤病人定位，另現時設於廁格內的警鐘不奏效，他形容其作用為「防色魔多過防暈低」，且港鐵早前發生乘客倒卧殘廁後亦承諾加裝感應器，前居可鑑，認為醫管局應作參考。

形容廁格內警鐘不奏效 梁熙：防色魔多過防暈低

他又認為，應統一致電未有回應廣播的候診病人，亦可參考餐廳常用的自動致電系統致電病人，若病人未有接電話，院方則應派員聯絡其家人。

梁熙又指，每逢長假期後急症室的等候時間較長，他指有街坊反映假期期間因診所休息遂無法求醫，惟公眾假期仍有個別公立醫院門診服務，但往往鮮為人知，梁熙認為可加強資訊發布。