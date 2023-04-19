東區醫院病人倒斃殘廁　病人組織促增意識：巡查見鎖門就走無意思

一名58歲女病人周日（16日）到東區醫院急症室求醫，其後倒斃無障礙廁所內，醫管局稱女病人在分流站評估為「次緊急」類別，又指職員每日定時巡查洗手間七次。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌今日（19日）在商台節目稱，今次事件反映，除了清潔員工，所有醫院職員都須有病人安全意識：「係有7次巡查，但見到個房（廁所）鎖咗門就走咗，係無意思，至少要敲敲門睇吓有無人應。」



彭鴻昌又稱，當年前有病人在急症室等候時離世，個別醫院雖曾考慮用智能裝置監察，但再無交代進展，他建議醫管局仿效港鐵於殘廁安裝行動感應器，如使用者一段時間沒動靜會發警報，亦應考慮以智能手帶等實時監察病人維生指數：「殘廁（醫院）係有緊急求助鐘，但若果突然暈到，撳都撳唔切。」



彭鴻昌認為，今次事件反映醫管局至少有三個地方要改善，他指，以往有指引指如病人被呼叫後沒回應，若屬「緊急」類別，要積極尋找，但今次病人已見醫生等候作進一步檢查，即有醫療需要，即使評估為「次緊急」類別，也要積極尋找：「果一刻穩定啫，隨時唔知有咩事發生。」

2020年10月，有病人在威院急症室等候逾三小時後，直至其弟發現面色轉黑及沒有呼吸，才獲醫護前來急救，最終宣告不治。彭鴻昌指，據威院當時回覆，未來會考慮使用智能裝置實時監察病人情況變化，但當局之後未有交代落實情況：「成本唔係太貴，易做得到，可安全地提供醫療環境，急症室必須要做。」

彭鴻昌倡以智能手帶實時監察病人維生指數

彭鴻昌又稱，去年港鐵紅磡站發生有人倒臥殘廁內送院後證實不治，已意識到殘廁屬風險位，因屬一出一入，無其他人留意到任何事故，建議公院可仿傚港鐵或飛機機艙洗手間，裝智能裝置，有人進入後一定時間無離開會有提醒，且考慮以智能手帶等實時監察病人維生指數，而醫院所有職員都應提高意職：「殘廁（醫院）係有緊急求助鐘，但若果突然暈到，撳都撳唔切......係有七次巡查，但見到個房（廁所）鎖咗門就走咗，係無意思，至少要敲敲門睇吓有無人應。」

社區組織協會幹事彭鴻昌4月19日稱，今次事件反映除了清潔員工，所有醫院職員都須有病人安全意識，並建議公院加裝智能裝置。（資料圖片/盧翊銘攝）

▼女病人在東區醫院急症室求醫至死亡過程▼

4.17 11:15——醫生為女病人診斷後，安排等候作進一步檢查，病人當時情況穩定。



4.17 12:30——職員先後於等候區及透過廣播系統呼叫女病人名字，但未能找到她。



4.17 13:45——醫護人員再次透過廣播系統呼叫女病人名字，惟病人未有回應。



4.17 16:30——醫護人員在急症室等候區無障礙廁所內發現女病人失去知覺，隨即為其進行心肺復蘇。



4.17 17:06——醫院宣告女病人不治。

