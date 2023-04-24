中年漢涉非禮繼女　母見女摸被告下體喝停　稱不懂何處理繼續煮飯

中年漢涉自繼女10歲起多番非禮，除摸她手腳外，有次在床上要繼女摸他下體，被妻子撞破兼喝罵，中年漢只稱：「畀阿媽鬧囉。」然後若無其事繼續玩手機。中年漢否認非禮，案件今(24日)在九龍城法院開審。事主的母親承認有目睹過事件，惟她當時不知如何處理，只是繼續做飯。她曾見女兒在房間哭泣，但承認不曾向女兒或被告問及事件，只叫女兒躲在房間，有事要致電她。後來帶女兒作身體檢查時，女兒透露有自殺傾向，她才向社工揭發事件。



被告WMK（42歲）否認非禮未成年女童罪，指他於2019年4月至2021年4月之間某日，在旺角甘霖街某室對年齡在16歲以下的女童X，作出嚴重猥褻行為。案發時X介乎10至12歲，被告是她的繼父。

42歲的被告WMK否認非禮繼女。(資料圖片)

初被非禮時只得10歲

控方播放X於2022年12月錄口供的片段，她指被告曾多次對她「摸手摸腳」，首次事件發生之時，她只得10歲，當時家裡只有她和被告兩人，被告叫她到房間內，她只記得被告有摸她的手臂、大腿中間和外側大約4至5下，其後環抱她的腰部，親了她的嘴一下。X立刻縮開，但被告無甚反應。

見圓形物突出來

X續指，該次事件發生後2、3個月，被告又在房間摸她，並叫她摸其下體。X隔著被告短褲摸其下體一下，又形容說：「掂到佢個性器官係褲到突出嚟、好似圓形嘅嘢。」最後她稱去廁所而離開房間。她稱其母親Y亦有目睹經過，但不起得母親有何反應，只稱對事件感嘔心，事後會把自己鎖在房內。

X表示，最後一次非禮事件發生在半年前，當時被告和她大廈大堂等電梯時，被告摸她手臂，及攬住並吻她一下。

被告曾說正常嘅呢啲

X另透露，被告不只一次摸她，每次她都會感到尷尬及害怕，她不敢反抗，因為被告自她讀幼稚園時已有打她的習慣，若果X不合被告心意，被告便會用衣架或者籐條打她。被告曾在摸她後說：「正常嘅呢啲。」她又指，被告要求她摸其下體只發生過一次。去年11月尾，Y帶她做健康檢查，才揭發事件。

辯方質疑X無中生有

辯方律師盤問時指出，根據X母供詞，她目睹X以打圈方式摸被告下體，曾立刻喝止，X才縮手，X又曾稱事件令她有自殺傾向，但錄口供時X卻說：「唔太記得。」質疑X無中生有。X否認，解釋指當時記憶有啲亂，所以：「唔知點講。」

母指被告很惡X則膽小順從

X的母親Y在庭上供稱，她與被告2007年結婚，她育有兩名女兒，但都不是與被告所生，包括在2009年4月出生的X。她與X在2013年一同從內地來港定居，並與被告同住。她形容，被告性格「好惡」，「總之佢話乜就乜」，且經常命令X「要點就點」；相反X性格內向膽小，故會順從被告。

曾見X打圈方式摸被告下體

Y確認，2022年11月，她帶X做健康檢查，期間X填寫問卷時透露有自殺傾向，Y才把事件告知社工。至於涉案事件，Y指當時X約10至11歲，當晚Y在家裡做飯，期間在房門外看到X和被告躺在床上，被告正在玩手機，X則側身睡在他旁邊，左手用打圈方式隔著褲子撫摸被告下體約3至4下。

事後見X在房間哭泣

Y見狀立刻喝停並說：「咁都得嘅？咁離譜嘅？」被告說：「畀阿媽鬧囉。」之後若無其事繼續玩手機，X亦立即縮手。Y稱因為不知道如何處理，所以繼續做飯。事後有見X在房間哭泣，但什麼都沒說，Y稱：「我做阿媽嘅，擔唔擔心？」她坦言，對事件感到害怕，故著X在家時留在自己房內，有需要便致電她。

辯方指Y被撞破出軌而誣衊被告

Y接受辯方盤問時，承認她不曾向被告或X過問事件。雖然事發後X和被告在家時會留在各自房間，但二人仍會一同外出用膳，因被告會以命令式語氣著X外出。

辯方指出，被告去年8月因為撞破Y出軌，兩夫婦關係轉差，更曾就離婚一事爭執，故Y教唆X誣衊被告。Y否認，強調她是為了X才與被告離婚。

案件編號：KCCC3053/2022