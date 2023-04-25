政府擬禁售即棄手套　議員關注難處理食物　環保署：可以唔戴

政府擬禁止在本地銷售即棄膠餐具，和禁止食肆向顧客提供任何即棄膠餐具，預計最快今年底實施。條例通過後，第二階段的管制包括禁止銷售和供應即棄膠枱布、非醫療用透明膠手套、膠牙線棒等。立法會相關條例草案委員會今日（25日）再度召開會議，在之前的會議上，有議員提出在家中或食肆做蛋糕時，都需使用膠手套，認為難以代替；當時環保署建議，可用醫療用手套代替。

今日環保署再就做蛋糕問題解畫時指，部份人選擇不戴手套，「咁當然整蛋糕或者處理第二啲，有時有啲人都會選擇唔戴手套架都有。」至於有哪些管制外的手套，除了之前會議上提到的醫療用手套，鄭健今日提出矽膠手套，即例如隔熱手套。

該草案委員會主席盧偉國表示，處理食物時，使用透明手套有其需要，「你講好厚身個啲（手套）呢，你做食物時就知架啦，你根本無咗個種感覺。」對於不戴手套的說法，他則說：「係屋企媽媽唔戴手套我哋都放心，但係食肆入面，坦白講佢要畀咁多客人，佢有好多員工接觸到食物，咁佢點令清潔衛生有啲保障，呢個（戴即棄手套）係好自然嘅選擇。」



《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》委員會今日再度召開會議。之前首次會議中，議員陳凱欣關注做蛋糕時，一旦禁制非醫療用的透明膠手套，還可以有甚麼代替品。當時環保署副署長陸嘉健表示，醫療用手套是代替品。

其他塑膠產品的管制（立法會文件截圖）

環保署副署長：可用矽膠手套

到今日會議，環保署署理副署長鄭健再就相關問題解畫，提到部份人選擇不戴手套，「咁當然整蛋糕或者處理第二啲，有時有啲人都會選擇唔戴手套架都有，咁如果想衛生啲嘅，都有管制以外嘅即棄手套。」

他又於會議上提到，矽膠手套，即例如隔熱手套，是另一項非醫療用途透明膠手套的代替品，「市面上有矽膠手套，佢係不在管制範圍之內嘅，可以係其中一個替代品。」

環保署署理副署長鄭健（立法會片段截圖）

委員會主席盧偉國之後回應指，其答案仍然未能解答議員疑惑，認為處理食物時戴手套有其實際需要，「你講好厚身個啲（手套）呢，你做食物時就知架啦，你根本無咗個種感覺」。他續稱，假如要求業界戴上厚手套處理，情況是匪夷所思。

對於不戴手套的說法，盧偉國認為並不衛生，「係屋企媽媽唔戴手套我哋都放心，但係食肆入面，坦白講佢要畀咁多客人，佢有好多員工接觸到食物，咁佢點令清潔衛生有啲保障，呢個（戴即棄手套）係好自然嘅選擇。」

條例草案委員會主席盧偉國（立法會片段截圖）

鄭健回應時，同意在衛生上，或處理食物時，替代品未必能完全代替原有的透明手套，因此管制手套的做法是第二階段，希望再吸納社會意見，尋求是否有其他替代品。