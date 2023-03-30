膠袋徵費｜實施首兩月全港派發量跌六成　超市平口袋暴跌八成

膠袋徵費於去年12月31日開始上調至1元後，環保署今日（30日）表示，今年首兩個月主要零售商的塑膠購物袋派發量大幅下跌六成，主要大型連鎖超級市場的平口袋派發量更暴跌逾八成。署方派員巡查約4100個零售點，共發出七個口頭警告，暫未有商戶受罰。



▼2022年12月31日 膠袋徵費上調至1元▼



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膠袋徵費增至1元（即優化塑膠購物袋收費計劃）至今快三個月，根據環保署向香港主要零售集團（包括大型連鎖超級市場和便利店）查詢所得的資料，與去年同期比較，今年1至2月的塑膠購物袋（不包括平口袋）派發量整體下跌超過六成，主要大型連鎖超級市場的平口袋派發量更下跌超過八成。

發7個口頭警未有商戶受罰

環保署發言人表示，樂見計劃對減少使用塑膠購物袋有顯著的成效，期望市民和商戶繼續支持「走塑」。署方人員巡查了約4,100個零售點，共發出七個口頭警告，暫未有因商戶違反優化計劃發岀定額罰款通知書。

環保署持續派員接觸不同類型的商戶，特別是小型零售店和街市檔戶，在該計劃實施首兩個月，到訪全港約27,600間零售店鋪（包括約14,200個街市檔戶），向商戶宣傳和介紹措施。此外，持續推行宣傳，包括電視宣傳短片和電台宣傳聲帶、海報、宣傳單張、交通工具廣告、網上廣告、專題網頁等。

▼2022年12月21日 環保署講解膠袋徵費加至1元的詳情▼



發言人表示，環保署會繼續監察塑膠購物袋棄置量及留意優化措施實施後零售點的膠袋使用情況，以評估優化措施的成效。環保署鼓勵市民自備可重用的購物袋或自攜容器盛載食品，盡量減少使用塑膠購物袋。該署會繼續與業界攜手落實各項減廢「走塑」措施。