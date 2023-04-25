開心香港｜戲院商會料20萬觀眾可$30睇戲　若反應好考慮定期辦

政府宣布展開「開心香港」連串活動，其中本周六（29日）的「全港戲院日」，全港戲院戲票劃一30元。戲院商會理事長袁彥文今早（25日）在電台節目表示，估計當日將有20萬人次受惠，入場門票將於本周四（後日）上午11時起發售，市民可經網上或即場購票，網上購票視乎戲院需否另收手續費。如今次反應好，會考慮定期辦「全港戲院日」。

他又指出，周六將重新上映部分於農曆新年或去年較受歡迎，過往熱門的港產片，形容市民有好多選擇。



▼4月24日 陳茂波公布開心香港詳情▼



+ 2

20萬人次受惠 料出現黃牛票機會低

政府的「開心香港」活動，本周六全港戲院劃一票價30元。戲院商會理事長袁彥文今早接受港台節目《千禧年代》表示，全港61間商業戲院均會參與，每間每日排五至六場電影播放計算，預計有20萬人次受惠，入場門票將於本周四上午11時起發售，市民可經網上或到戲院即場購票，網上購票或需另付手續費，視乎戲院安排。

袁表示，為吸引更多市民入場觀賞電影，「全港戲院日」播放的都是正在上映的電影，片量跟往常差不多，還因應今次安排，會適量地重新上映部分於農曆新年或上年較受歡迎的港產片，相信有很多市民未看過，形容電影的選擇有很多。



他表示，籌備時有考慮過黃牛炒票或長者排隊輪候問題，但電影跟演唱會不同，不是只得一兩場，星期六辦戲院日可吸引平時少去戲院的市民，分布61間戲院，相信出現黃牛炒飛的情況較低，估計反應熱烈，但不打算實名制購票。

他表示，疫情以來市面復常後，一直研究如何吸引市民返回戲院，去年一直跟政府商討，參考英美等地每年都有Cinema Day，就待復常後在港辦一個「全港戲院日」，用一個便宜的票僄去吸引市民入戲院，時間上配合「開心香港」，加上每年3至4月在香港屬於電影的月份，包括FILM MART、香港國際電影節及香港電影金像獎頒獎禮，都是業界一件盛事，反而針對戲院沒特別大活動，所以本月推出這活動。

香港戲院商會理事長袁彥文。（資料圖片／網上會議直播截圖）

如今次反應好 考慮定期辦「全港戲院日」

他形容辦一日的「戲院日」是普天同慶的事，「睇場戲、食餐飯，都可以好開心」，論生意而言一個星期六的票房「唔係特別幫到手」，重要的是自昨天公布以來大眾都討論返去戲院，希望可以帶動這個氣氛。他坦言，已考慮過如果今次反應好，尤其每年3、4月是電影界的大事，會跟不同片主或政府商討，能否定期做一次「全港戲院日」，或做一些吸引市民入戲院的方法。

談及本港電影業復蘇情況，袁彥文稱，人次比對疫前的2019年仍是回落情況，但戲院生意是視乎有沒有好的電影，像去年中開始有很多港產片屢次打破票房紀錄，市民入戲院意欲是返回來，但要回復高峰水平仍需要時間，整體票房比疫前仍然減少15%至20%。

現時正在戲院上映的電影。（網上截圖）

袁彥文形容，「全港戲院日」是破天荒的業界活動，期望戲院業界復蘇，迎來更多千萬及過億票房的電影。他又補充，活動能夠成功推出，首要是得到香港電影發展基金及創意香港全力支持，亦有賴片商，發行商及所有業界支持，才得以付諸實行。

「美食市集」明早民政中心派發10萬張票

民政及青年事務局局長麥美娟在同一節目指出，首場在灣仔會展舉行的美食市集，將設實體門票，明早（26日）8時會在18區民政諮詢中心派發，每人限取2張，同時亦預留門票供市民即場領取，總數約10萬張門票。



她又指，美食市集的參展商主要是透過飲食界立法會議員張宇人聯絡商會及由青年組織轉介青年創業家參與，不擔心對其他商戶造成競爭，認為能帶動當區人流，帶動當區營商。