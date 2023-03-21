內地女搭的士遇黑心司機被狂劏！深圳灣>荃灣收$517　收據極離譜

本港正式通關反旅客人數增多，當中不乏內地旅客，不過開關短短一兩個月，社交媒體上卻接連有內地網民投訴本港有「劏客」事件！日前一名網民在小紅書上發帖，指自己事隔多年來港，卻遇上疑似劏客的的士司機，令他憤怒得一度想前往警局報案！



《降魔的》劇照

該位女網民在小紅書發帖，表示自己因為疫情，所以事隔很久才終於到訪香港，卻在落地時便遇上一輛「黑心騙子的士」。他稱當時他在深圳灣到埗，便乘搭了一輛的士前往荃灣的某間酒店落腳，不過卻在落車付款時，被的士司機要求繳付$517元港幣的車資，貴得令他大感震驚。

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雖然車資昂貴，但是他也乖乖繳付了$517元車資，他在下車時要求的士司機列印車費收據，卻發現收據上的上下車時間完全一致（20/03/2023 11:15am）、沒有車牌、收費分鐘為0.15分鐘、總公里和收費公里為0，附加費的一欄卻是$490元，再加上$27的起錶費用，總車費為$517，期間根本沒有跳錶，也並未按錶收費。

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小紅書截圖

眼見如此不合常理的收據，事主才驚覺被騙，他直言這是他「第一次被香港的士騙」、「就沒在HK遇到過沒打錶的司機，所以上車也沒多想」，怒轟黑心的士離譜。雖然他有自己記下車牌號碼，但因為自己是次旅程是出差，綜合了金額、去警局需耗費的時間，最後沒有前往警局報案，但在電子報案中心提供了相關資料予當局處理，也提醒網民們一定一定要「注意打錶器」。

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在樓主分享了被的士劏客的經驗後，不少內地網民也紛紛提到自己類似的經歷，表示「昨天黃埔到土瓜灣，被的士收$242，估計沒人比的更牛的」、「我月中去然後被司機$500換$100，我還以為眼花給錯，最後總共給了$600」。有網民稱最近也乘坐過同樣的路線，表示金額大概$200多，也有網民以手機程式HK Taxi估計收費，車資大約為$230-260，樓主的$517車資明顯存在詐欺成份。

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《降魔的》劇照

香港網民看帖後不禁表示「香港實在有太多害群之馬」、「香港的士行業真的很黑，只有小部份是好的，好的司機真是可遇不可求啊！」，提醒內地旅客出門要特別注意，更建議「上車前先搜好大概價格心裏有個底，然後拍他的駕駛執照（車頭副駕那裏），有什麼事就拒絕付款報警」，切勿縱容黑心的士濫收車費。

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