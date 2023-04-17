配合「易通行」登場　快易通5月起向未使用服務客戶豁免行政月費

運輸署推出「易通行」不停車繳費服務，將於5月7日率先在青沙管制區實施，期後陸續會在不同的政府收費隧道使用，取代現有的收費系統「快易通」 （Autotoll），該公司今日（17日）宣布，由5月1日起，所有已登記「快易通」電子道路收費服務的車輛如在整個曆月內沒有使用「快易通」車道繳交隧道費，客戶會自動獲豁免該車輛的35元行政費。



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曆月內未行經ETC道路將可退35元月費

「快易通」表示，為配合「易通行」於本年度陸續在香港各政府收費隧道實施，由下月1日起，所有已登記「快易通」（ETC）的車輛如在一個月內沒有使用「快易通」車道繳交隧道費，客戶會自動獲豁免該車輛每月35元的行政費。

不過，「快易通」於5月1日會如常在客戶之「快易通」戶口收取行政費35元（每月每個標籤計），如車輛於整個曆月內（即每月1至31日）沒有使用「快易通」車道繳交隧道費，經核對無誤後，收取的行政費將全數於該月結束後之三個月內，退回至客戶之快易通戶口。該公司提醒，「快易通」戶口內必須備有足夠的金額以繳付行政費，否則有關安排可能隨時終止，如「快易通」標籤於退款日或之前已取消或停用，則視為自動取消退款。

未使用「易通行」隧道仍可用「快易通」

「快易通」指出，此舉為減輕現有客戶在隧道收費服務轉換為「易通行」期間的疑慮而推出豁免費用安排。如行車隧道仍未實施「易通行」，仍然可以繼續使用「快易通」ETC車道，因此客戶毋須取消原有的帳戶或退回「快易通」標籤，並可沿用現有的增值安排以繳付隧道費及「快易通」行政費。

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早前「快易通」向現有客戶推出「簡易登記易通行服務」，用戶可選擇使用其「快易通」戶口繳交「易通行」隧道費，這安排不會向用戶另行收取行政費。如有查詢可致電「快易通」熱線2627 8888，或發送電郵至cs@autotoll.com.hk。