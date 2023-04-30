開心香港｜美食市集加場　財爺：黃大仙、尖沙咀、元朗和旺角舉行

「開心香港」首個一連兩日的美食市集今日（30日）繼續在會展舉行。昨天主持開幕禮的財政司司長陳茂波撰寫網誌，表示本月中發放的消費券和「開心香港」系列活動，除了希望讓市民開心，也有助鞏固第二季度的經濟復蘇和市場的正面預期。

他又預告，除了早前宣布的沙田和觀塘美食市集之外，會在未來數月陸續在黃大仙、尖沙咀、元朗和旺角等地區，舉辦其他主題式美食市集。



▼4月29日 陳茂波主持會展美食市集開幕禮及參觀攤位▼



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陳茂波今日（30日）在網誌表示，「開心香港」系列活動、首個美食市集昨天起一連兩日在灣仔會展舉行，超過100個美食攤檔供市民品嚐，也在市集「打卡」留念，他昨天到現場嘗試沖調奶茶和烤製「雞蛋仔」，用消費券買一些食品，形容全情投入美食市集的愉快氣氛。

下星期移師沙田舉行

繼會展舉行這個港島區市集後，下一個美食市集將於下周末（5月6至7日）移師到新界區的沙田大會堂和沙田公園，九龍區的美食市集則會在6月的第一個周末於觀塘海濱舉行，他更預告，「會在未來數月陸續在黃大仙、尖沙咀、元朗和旺角等地區舉辦其他主題式美食市集。」

陳表示，打頭陣的系列活動除了美食市集，還有昨天的「全港戲院日」，稍後海洋公園、數碼港、科學園、漁護署、職訓局和港鐵等機構，會接力推出不同的活動。重頭戲是旅發局暑假在灣仔海濱舉行「維港海陸嘉年華」。

總體私人消費表現大幅改善

本港的零售銷售額已連升三個月（去年12月至今年2月），銷售貨值也回復到超過300億元的水平。陳茂波表示，自2月初本港全面恢復便捷通關，訪港旅客逐步增加，本地消費意欲進一步好轉，這些因素都令，抵銷出口持續疲弱的影響，成為支撐首季經濟改善的主要動力。這些利好因素都將反映在本周發表的首季經濟數字及零售銷售數據。

他又稱，4月中發放的消費券和最近展開的「開心香港」系列活動，除了希望讓市民開心，也有助鞏固第二季度的經濟復蘇和市場的正面預期。香港屬全開放的小型經濟體，出口表現很大程度受外圍主導，本地消費是較能主動穩住的環節。

財政政策調整為「中間偏鬆」

陳表示，今年是擺脫疫情、經濟復蘇之年，財政政策已調整為「中間偏鬆」，以維持財政穩健。構思「開心香港」系列活動的初衷，他是希望在經濟向好的同時，市民亦有更多開心的時刻，「開心，讓我們更積極；團結，讓我們更有力」。