曾俊華爆肌「AI未贏人類」　無排$30戲搶看《死屍》｜政壇諸事町

前財政司司長曾俊華今早（30日）在社交平台上分享了一系列打扮成超級英雄、「眾神之父」宙斯、西部牛仔等「爆肌」個人照，難道曾俊華離開政壇後決定轉新跑道，加入娛樂圈拍電影？原來曾俊華將會拍廣告，以AI生成一輯圖片去試不同造型，讓他化身各種角色。雖然曾俊華大讚AI畫畫水準相當不錯，但他亦勉勵：「人類只要保持創造力、堅持創新，Al有排都仲係末贏到人類嘅。」



+ 1

曾俊華在社交平台上分享了一系了電影角色照片，令人聯想難道他要準備進軍荷里活做超級英雄，或者要去拍《少林足球二》做一個少林和尚足球員？

AI畫作雖有水準但要人類當導師

他解畫指：「我嚟緊會為我做顧問嘅保險公司，拍一個廣告，我呢位準「男主角」用乜嘢形象示人好呢？Bowtie 聯合創辦人 Fred 就靈機一觸，搵佐佢個高手老友，用Al Art Generator，幫我創作咗十幾個唔同造型出嚟作為參考。」他坦言看到這位「造型師」的作品時，都感到十分神奇，「做超級英雄又得，做高達又得，成個墨西哥槍手又得，連變身悟空都冇難度」。他更大讚：「Al 畫畫嘅水準真係相當唔錯，除咗手指位仲有啲瑕疵之外，基本上都算係高水準之作。」

不過AI畫作近日多次引發爭議，但曾俊華就認為Al都是靠人類「指導」，及「觀摩」人類過去千千萬萬的作品後，才能創作出一幅新的藝術品。他又指，若AI要畫出一幅有深度、有水準、有内涵的作品，仍然要有好的人類「導師」才可以，勉勵：「人類只要保持創造力、堅持創新，Al有排都仲係末贏到人類嘅。」

曾俊華分享他在港鐵站走廊看到《死屍死時四十四》法式華麗電影海報。 （曾俊華Facebook）

問網民睇$30電影有冇happy？

另外，多次分享港產片影評的曾俊華，今次大談剛榮獲香港電影金像獎新晉導演獎何爵天執導第二套電影《死屍死時四十四》的觀後感。



曾俊華首先詢問網民，「噚日大家有冇去睇番場30蚊戲呢？睇完嘅朋友有冇覺得 happy 咗呢？我就等唔切睇30蚊嘅一場戲，亦都唔想排隊，所以早幾日就走咗去睇《死屍死時四十四》」。他形容該電影「相當瘋狂、好癲、好 hilarious（滑稽）、令我由頭笑到落尾嘅黑色幽默喜劇」，留言說「真係想去二刷」。

他以前都看過類似題材嘅外國電影，但《死》就是100%香港版本，大讚電影道盡了香港人的優點及缺點，雖然勞碌一生就是為了層樓，但香港人靈活變通，識得「走位」，即使處於逆境，仍然會拼命求存，直言：「我哋成日講嘅『獅子山精神』，喺套戲度就全部出晒嚟。」