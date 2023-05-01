醫管局多項公私協作增名額　專科門診協作擬第三季擴至化驗檢查

公院多項服務輪候時間有增無減，醫管局表示將增加多項公私營協作計劃名額，包括共析計劃、普通科門診協作計劃等，並計劃擴展普通科門診協作計劃，如病人在治療期間需進行化驗等項目，毋須再回公院做化驗，可選擇到私人化驗所，收費將與公院一樣。



醫管局過去數年來已擴展多項公私營協作計劃，而前年8月將普通科門診公私營協作計劃擴展至專科門診，至今約1400名病人參與，病人參與程度似乎不高，被問到是否滿意時，醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健解釋，病人始終須慢慢適應新計劃，重申相關數字只是開始，對計劃未來發展感樂觀。



醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健表示，醫管局將增加多項的公私營協作計劃名額，當中包括共析計劃、普通科門診協作計劃等。（呂穎姍攝）

醫管局前年8月將普通科門診公私營協作計劃擴展至專科門診，即本在醫管局同時覆診普通科門診及專科門診的病人，如病情穩定會轉介由一名私家的專科醫生向病人提供醫治，以騰空位置供新症病人求醫的同時，亦協助病人整合覆診次數。

普通科門診公私協作計擴至專科門診至今約1400人參與

計劃開展至今，醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健表示，有超過1400人參與擴展計劃，當中包括骨科、內科及精神科的病人。被問到相關數字是否滿意，他表示，不少在醫管局覆診的病人都滿意公院服務，故開始時不想離開公營體系，但慢慢向他們介紹計劃後則會願意參與，相信參與數字日後會有所增加，對計劃未來發展感樂觀，「 （1400人）我會話係一個開始，當然希望愈多愈好。」

醫管局稱病人須慢慢適應新計劃

他透露，醫管局有意再擴展普通科門診公私營協作計劃，計劃在今年第三、四季推出化驗檢查計劃，方便己參與相關計劃轉到私家醫生看病的病人毋須再回醫管局化驗，當中包括血液檢查及尿液檢查等，醫管局已就相關項目招標。

另外，他表示，除了骨科、內科及精神科的專科門診病人外，醫管局明年上半年亦會再擴至相關公私營協作計劃至癌症復康者，當中首選甲狀腺癌康復者。

「共析計劃」名額增 骨折及乳癌手術治療協作計劃名額減

除普通科門診公私營協作計劃，醫管局宣布將增加多項計劃的服務名額，當中包括共析計劃、普通科門診協作計劃等，部份的公私營協作計劃如骨折手術協作計劃及乳癌手術治療協作計劃則會減服務名額。陳允健解釋，由於相關項目是在疫情間開始，預料相關服務在疫情後輪候時間會有所減少，故適度調整服務名額。他強調，相關服務名額會隨著情況而有所調整。

另外，翻查財委會文件，公私營協作放射診斷造影計劃在2021/2022年度的實際服務量大幅下降，由2020/2021年度的49,018人下降至27,479人，輪候時間飆升。陳允健解釋，由於當時擴展放射診斷造影計劃由12個種癌症增至全部癌症，需要重新投標，導致新舊標書交接期間服務量有所減少，但2023/24年度已重新增加回相關服務量。