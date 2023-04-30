《給十九歲的我》導演郭偉倫就失言致歉　校董會接納校友刪剪要求

英華女學校紀錄片《給十九歲的我》爭議再有新進展。《給》早前獲香港電影金像獎評選為「最佳電影」，聯合導演郭偉倫在頒獎禮致辭時呼籲紀錄片同業「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」，引起社會討論。

校方今日（30日）公開郭偉倫署名、本月18日撰寫的信件，他承認當日頒獎禮言論考慮欠周全，「並無充分考慮事件敏感背景，發言內容引起公眾誤解」，就此向金像獎大會、英華及《給》製作團隊致以深切道歉。

校方又提到，校董會經商討後，已決定尊重及接納其中一名曾提出反對公映的校友的刪減要求，英華校長關翰章提到，「我亦就學校處理公映欠佳之處，當面向她道歉。學校現正提議和解，希望能解決有關事宜。」



導演張婉婷早已宣布不會出席頒獎禮，聯合導演郭偉倫領獎時代為發表感言，另《給十九歲的我》三位女學生馬燕茹、阿雀及Madam亦有現身。（截圖）

英華女學校校長關翰章今日向校友發信交代《給十九歲的我》的最新情況。(英華女學校校長關翰章信件截圖)

英華女學校校長關翰章今日向校友發信交代《給十九歲的我》的最新情況，他再次再次就事件向校友、家長和同學致歉，又提及聯合導演郭偉倫當日在頒獎禮的發言，「引起了社會另一番議論。」關翰章續說，郭導演在頒獎禮後不久，「給學校寫了一封信，解釋了他的發言原意，對引起公眾誤會向學校道歉。」

郭：向所有受今次爭議影響的朋友道歉

郭偉倫在給英華的信中強調，當時發言原意是提出紀錄片重要性，絕非指為拍攝可以不擇手段、不遵守法律，而製作紀錄片考慮公眾利益、對未成年被拍攝者尤其要提供必要保護。他在信末又重申，一直反省自己在拍攝《給》一片中不足，並「向所有受今次爭議影響的朋友道歉」，期望爭議早日平息。

郭偉倫亦於信中就當日言論解畫，指當時發言重點原意「是提出紀錄片對於社會的重要性，希望社會繼續支持紀錄片和紀錄片製作人，同時呼籲紀錄片製作人，不要因為我們的遭遇氣餒，要勇敢繼繼製作紀錄片」，他又強調，其言論非針對個別作品。

郭偉倫於金像獎頒獎禮後兩日，向英華女學校校長關翰章及受影響人士發信道歉。(郭偉倫信件截圖)

關翰章則於信中重申，導演張婉婷和製作團隊，十年間在資源極度有限的情況下拍攝《給》片，「她跟監製黃慧、多位同期的英華校友，多年來都是無償參與工作，能夠完成艱巨的任務，完全是基於對英華的愛心和支持。社會上對她們有不少無證實的指控，特別是對婉婷本人，校方感到很遺憾，仍在瞭解當中原因。」

他提到，學校除了衷心感謝六位有份參與拍攝的年輕校友付出的時間和汗水，也欣賞她們願意和其他人分享成長點滴和悲喜的勇氣，以她們的經歷折射出英華以至整個香港社會的蛻變。

刪減曾提反對公映校友成長內容

關翰章特別指出，一名曾提出反對公映的校友，最近要求刪減其成長故事內容。校董會經商討後，已決定尊重及接納她刪減的要求，「而我亦就學校處理公映欠佳之處，當面向她道歉。學校現正提議和解，希望能解決有關事宜。」

校方指已回覆私隱專員查詢 教育局報告已訂初稿

他又表示，《給》片引發的激烈爭議，在香港教育界是史無前例。學校與顧問們一直在仔細瞭解及深入檢討爭議引發的問題，也將尋求紀錄片和學術界專家的意見。關續指，校方已回覆私隱專員的查詢， 並已完成給教育局報告的初稿，預計在一至兩個月內完成數個專題檢討，屆時再交代結果。